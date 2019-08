Els cinc consells dels Mossos per evitar accidents de trànsit

Els Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit (SCT) estan en alerta després d'un estiu negre en accidents de trànsit. Segons els Mossos, l'excés de velocitat, les distraccions i l'alcohol són les causes principals dels accidents de trànsit. A més, també assenyalen que hi continua havent conductors i passatgers que no es posen el cinturó de seguretat, una imprudència molt perillosa.Aquests són els cinc consells senzills dels Mossos que podrien ajudar a prevenir molts accidents de trànsit:

