Alstom fabricarà els combois del metro que substituiran els vagons contaminats per l'amiant

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ja ha adjudicat el contracte de fabricació dels nous combois del metro, que substituiran els vagons contaminats per l'amiant. TMB reemplaçarà tots els trens de les sèries 3000 i 4000, que representen la pràctica totalitat dels combois de l'L1 i l'L3.L'import del contracte s'enfila fins als 268 milions d'euros i, tal com va anunciar l'empresa, els nous vehicles estaran disponibles el 2022.

El concurs, iniciat el febrer passat, comprenia dos lots, un de 24 trens d’ample ibèric, per a la línia 1, i un altre de 18 trens d’ample internacional, per a la línia 3. Tres empreses de material ferroviari van presentar propostes per a cadascun dels lots i també ofertes integradores de tots dos, que en conjunt tenien un pressupost base de 369,6 milions d’euros.

Els vehicles contaminats que ara TMB substituirà van ser fabricats els anys 80, en part per les empreses Macosa i Maquinista Terrestre y Marítima, dues societats que posteriorment van ser absorbides precisament per Alstom.

