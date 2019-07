Les millors estrenes de sèries d'aquest agost

L'agost ja és a punt d'arribar. El mes per excel·lència de les vacances d'estiu aterra amb un seguit d'estrenes de sèries per a preparar-nos de cara a la temporada lectiva següent. Des dehem volgut recopilar les més importants, les més destacades i aquelles més innovadores per a confeccionar una llista molt variada de sèries: per a tots els gustos, condicions i plataformes. Noves temporades molt esperades -Stranger Things o La Casa de Papel- o estrenes de sèries -Carnival Row o The Boys-. Aquesta és la llista completa per a un estiu serièfil.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor