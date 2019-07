Torra no pagarà els 8.500 euros de les multes imposades per la Junta Electoral

La Junta Electoral Central (JEC) va imposar una multa de 3.000 euros al president de la Generalitat, Quim Torra, per negar-se a retirar els llaços grocs dels edificis oficials de la Generalitat durant la campanya del 28-A. La quantitat se suma a dues multes més - per valor de 2.500 i 3.000 euros - pel discurs institucional de Sant Jordi i per la carta enviada als funcionaris, la qual cosa comporta un import de 8.500 euros. Torra ja ha anuncuat que no pensa pagar-los i que recorrerà les decisions."Aquestes tres multes naturalment les recorrerem, però ja avanço que no penso pagar-les. La llibertat d'expressió està en qüestió, serem conseqüents amb l'exercici de la llibertat d'expressió", ha dit el cap de l'executiu català en declaracions als mitjans al Palau de la Generalitat.La multa pels llaços, acordada el passat 13 de juny, va anar de la mà de la decisió de la Junta de denunciar el cas davant la Fiscalia, que ja ha demanat la inhabilitació de Torra durant un any i vuit mesos. Aquest dilluns també s’han conegut dues multes més contra el president de la Generalitat per valor de 2.500 i 3.000 euros –en total 5.500- pel contingut del discurs institucional i la carta adreçada als funcionaris en motiu de la Diada de Sant Jordi, perquè segons el criteri de la Junta no s’adequaven a la “neutralitat institucional” que cal durant els períodes electorals.La JEC sosté que Torra "va permetre l’exhibició de banderes estelades i llaços grocs en nombroses façanes i edificis públics dependents de la Generalitat de Catalunya i amb això va afavorir clarament una part de les formacions polítiques que competeixen a les eleccions en detriment d’altres".La JEC desestima les al·legacions presentades per la Generalitat i es defensa assegurant que la seva actuació és “respectuosa amb la llibertat d’expressió”. “Més aviat la realitat és que el Sr. Torra pretén emparar-se en la llibertat d’expressió perquè les façanes dels edificis de la Generalitat serveixin d’aparador publicitari privilegiat per promoure els posicionaments d’unes formacions polítiques” diu la resolució.Segons la JEC, l’actitud de torra “trenca la neutralitat dels poders públics” i és responsable per la seva “manca de diligència a l’hora d’evitar que els símbols exhibits als edificis públics dependents de la Generalitat afavorissin la difusió de posicionaments d’una part de les formacions polítiques”. Els llaços grocs, segons la JEC "són un símbol partidista" i la seva exhibició “trenca el deure de neutralitat”, conclou la JEC.

