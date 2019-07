El primer centre d'atenció immediata de menors no acompanyats preveu rebre 600 infants al mes

En els pròxims dies, la Generalitat obrirà el primer centre d'atenció immediata per a menors estrangers no acompanyats (MENA) al terme municipal de Sant Cugat, a Collserola. Inicialment estava previst que l'equipament s'instal·lés a Barcelona, on arriben el 90% dels infants no acompanyats de Catalunya. Fins ara, però, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) no ha trobat cap emplaçament a la capital catalana i ha optat per inaugurar el centre al Vallès, gestionat per la Creu Roja, amb l'objectiu que sigui només temporal.La DGAIA, però, no disposa de cap calendari d'actuació en aquest sentit, i l'equipament de Sant Cugat estarà en funcionament fins que sigui possible disposar d'un centre a Barcelona. L'edifici és propietat de l'Ajuntament de Barcelona, que l'ha cedit a la Generalitat.El centre preveu atendre 600 joves al mes, la mateixa quantitat d'infants que van arribar ara fa un any a Barcelona durant el període estival.És la primera vegada que la DGAIA disposarà d'un centre per centralitzar l'atenció als MENA acabats d'arribar a Barcelona. Un dels objectius del Govern era evitar que es repetissin les imatges de menors dormint a les comissaries dels Mossos. La ubicació del centre, però, fa impossible que els menors hi puguin accedir pels seus propis mitjans i això obligarà als Mossos a continuar fent, en molts casos, la primera atenció als menors.Serà la policia catalana qui acompanyi els MENA fins al centre de Collserola, a través d'un dispositiu que també preveu que la Creu Roja i la DGAIA es puguin fer càrrec d'alguns desplaçaments. Segons la directora de la DGAIA, Georgina Oliva, els tres actors estan treballant en la coordinació d'un dispositiu que permeti establir qui es fa càrrec de cada trasllat.Oliva ha qualificat el projecte de "pilot", que té com a objectiu garantir la "dignitat i el respecte als drets humans" en la primera atenció als menors. L'edifici està dividit en dues plantes. A dalt, els menors rebran atenció mèdica i disposaran de dutxes, roba i espai de descans. També se'ls oferirà la possibilitat de parlar amb els seus familiars.A la planta inferior, la Creu Roja desplegarà els seus serveis d'intervenció amb treballadors i educadors socials per dur a terme una atenció "emocional i sociosanitària", en paraules del coordinador de l'entitat, Enric Morist.A l'equipament també hi haurà presents de manera permanent agents dels Mossos d'Esquadra, que s'encarregaran de la identificació dels menors. El centre també disposarà de personal de seguretat privada.El centre està pensat perquè els menors s'hi estiguin com a màxim 24 hores, mentre esperen ser redirigits a algun dels centres de llarga estada escampats arreu del país.La DGAIA i la Creu Roja preveuen que el centre de Sant Cugat aculli un màxim de 50 joves simultàniament.

