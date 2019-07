Barcelona desplega un dispositiu policial permanent per «erradicar» els manters

Explicant als mitjans de comunicació el nou dispositiu vers la venda ambulant no autoritzada. Som capital del comerç de proximitat i cal protegir-lo. Hi destinarem 100 agents de manera permanent. pic.twitter.com/0hHahBoDFr — Albert Batlle (@Albert_Batlle_B) July 29, 2019

Ada Colau i Albert Batlle a la Junta de Seguretat de divendres Foto: ACN

Un patrullatge permanent de 100 agents de la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Policia Portuària. Aquesta és l'aposta del tinent d'alcalde de Prevenció i Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, per "erradicar" el top manta a la ciutat.Ho ha anunciat després que aquest dilluns a les 10.00 del matí ja s'hagi posat en marxa la nova ordre que buscarà "impedir que l'activitat es desenvolupi", segons Batlle. Tal com ja s'ha fet evident, els tres cossos cossos de seguretat realitzaran un patrullatge intensiu en diversos punts de la ciutat i durant les hores de més afluència de turistes, amb l'objectiu que els manters no s'instal·lin a la via pública.Entre els punts on estan actuant hi ha zones del Front Marítim com el passeig Joan de Borbó, la plaça Pau Vila, el moll de Barcelona, la plaça de Catalunya, la Rambla o el Passeig de Gràcia. De fet, al centre de la ciutat i al Front Marítim ja hi havia en marxa dos operatius estables per impedir el que Batlle ha qualificat com una "activitat il·legal". L'objectiu, ha dit, és que els venedors ambulants no ocupin la via pública, més que no pas que hi hagi detencions o decomís de material.El dispositiu passa per saturar policialment aquestes espais per evitar la instal·lació dels venedors i busca garantir la seguretat pública i l'ús d'espais públics i privats.El nou operatiu policial ha tingut, ja des de primera hora del matí, efectes immediats sobre els venedors ambulants, que han observat de lluny el desplegament d'agents o s'han aplegat a les andanes del metro -com és el cas de la Barceloneta- per evitar la persecució al carrer.La nova política de l'Ajuntament de Barcelona respecte del top manta viu, d'aquesta manera, un gir al timó de Batlle. "Som capital del comerç de proximitat i ca protegir-lo", ha defensat el nou tinent d'alcaldia durant la seva compareixença.Batlle ja va avisar, durant l'última reunió de la junta de seguretat, que la venda ambulant seria objecte de "persecució". Durant aquesta reunió, Batlle i també el conseller d'Interior, Miquel Buch, van manifestar la necessitat de perseguir aquesta "activitat il·legal", mentre que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va demanar no oblidar la "vulnerabilitat" dels venedors.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor