Els vigilants del Prat convoquen vaga indefinida a partir del 9 d'agost

No deixa de ser curiosa la concidencia...

... que la gran majoria de vigilans de seguretat siguin d'origen de fora de Catalunya i que en canvi a l'aeroport de Madrid mai hi hagi vagues, ho dic per el mal a la imatge internacional de l'aeroport que aixó provoca, ... es veu que s'esforcen en concentrar les vagues a l'aeroport de Barcelona i al de Madrid procuren no fer vagues. Es veu que a aquests treballadors espanyols no els hi sap greu que l'aeroport de Barcelona agafi mala imatge internacional però en canvi sí que els hi sabria greu que a l'aeroport de Madrid passés el mateix, perquè allà, amb el mateix sou de Aena, no volen fer vagues mai. Ah, què mal pensat que soc...