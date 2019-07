Multa de 1.200 euros a TV3 pel documental sobre els familiars dels presos polítics

La Junta Electoral Central ha multat amb 1.200 euros la CCMA per programar al Sense Ficció el documental Un procés dins el procés de TV3 . La JEC considera que la programació del documental sobre les famílies dels presos independentistes entre els continguts difosos per la Corporació durant el període electoral "ha vulnerat el principi de neutralitat informativa que en aplicació de l'article 66.1 de la LOREG han de respectar els mitjans de comunicació de titularitat publicar durant el procés electoral".La JEC, que actua fruit d'una denúncia del PP, tanca la porta d'aquesta manera a les al·legacions presentades per la pròpia CCMA i desestima definitivament el criteri de la Junta de Barcelona, que en primera instància havia arxivat el cas.A les seves al·legacions la CCMA va negar que el programa hagués infringit els principis de pluralisme polític i social i d'igualtat, però la JEC entén que l’emissió del documental “afavoria les posicions ideològiques d’una part de les formacions polítiques que es presentaven a les eleccions generals del 2019 i a la imatge d’alguns candidats a aquestes eleccions”, i per tant l’emissió va trencar “el principi de neutralitat informativa”.Per tant, segons la JEC, l’emissió del programa durant el període electoral “va vulnerar l’artícle 66.1 de la LOREGA”. Amb tot, tenint en compte que l’emissió del documental “va ser puntual” i que no està acreditada “l’existència d’intencionalitat”, la JEC situa la multa en 1.200 euros, per sota del màxim de 3.000 que preveu la llei.

