Rivera ascendeix Lorena Roldán a portaveu estatal de Ciutadans

🍊 Entran al Consejo de Cs personas con experiencia en el ámbito de la política que han defendido la libertad sin complejos y hoy refuerzan el #EquipoCs

😊 ¡Bienvenidos @joanmesquida62, @JRBauza y @angelgarridog!

Así lo ha anunciado @Albert_Rivera 👇 pic.twitter.com/3v7nWXYQVU — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) July 29, 2019

✏️ @Lroldansu será la portavoz del nuevo Comité Ejecutivo, y con ella al frente de @CiutadansCs devolveremos la convivencia a Cataluña.

🇪🇸 @Albert_Rivera "Aglutinaremos a los catalanes que quieren seguir siendo españoles y europeos y que apuestan por la libertad" #EquipoCs pic.twitter.com/pIEW7TKBTe — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) July 29, 2019

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha proposat aquest dilluns al consell general del seu partit l’ampliació de l’executiva –de 40 a 50 membres- per “reforçar-la”, ha dit, i “posar la següent pedra a camí” després d’un allau de baixes. La portaveu de la nova executiva serà la candidata de Cs a Catalunya, Lorena Roldán , mentre que Inés Arrimadas –que fins ara feia també aquesta funció- quedarà com a portaveu de grup parlamentari al Congrés. Davant els membres de la seva formació, Rivera ha advertit que no acceptarà les “pressions” que –ha apuntat- arriben de tot arreu perquè faciliti amb una abstenció o amb un vot a favor la investidura de Sánchez.“Cal coratge”, ha dit en un missatge que també es podria interpretar com a adreçat als crítics, i “no ens coneixen si pensem que insultant-nos deixarem de defensar els nostres valors”. En total, Rivera ha proposat 22 incorporacions a l’executiva del partit, que passa de tenir els 40 membres actuals a 50. L’ampliació permet diluir les veus crítiques de la formació que posen en qüestió l’estratègia de la direcció respecte a la investidura i els pactes amb el PP per governar gràcies als vots de Vox, amb baixes –entre altres- de Toni Roldán, Javier Nart, Francesc de Carreras i Francisco de la Torre.Rivera ha situat ara a l’òrgan de direcció del partit l’expresident de Balears José Ramón Bauzá, l’exdirector de Seguretar Joan Mesquida, l’exadvocat de l’Estat Edmundo Bal, el líder de Cs a Aragó, Daniel Pérez, l’exvicepresident de Coca Cola Marcos de Quinto, l’expresident de la Comunitat de Madrid Ángel Garrido, i altres com Javier Imbroda.Segons Rivera, amb aquestes incorporacions i l’ampliació de l’executiva, Cs “reforça” la seva executiva per “treballar millor” i per “posar la següent pedra del camí”. “El moment de fer canvis és quan hi ha èxit, i aquest partit ha passat de 32 escons a 57 i governa 400 municipis, i és el moment per tant de reforçar-se”, ha dit.Sense citar els crítics, el líder de Cs ha agraït la tasca als que “creuen en aquest projecte” contra “els gurus” i ha assegurat que Ciutadans “està més fort que mai”. “Nosaltres sabem on anem: a un projecte guanyador”, ha dit, i “som un partit de govern” que “més aviat que tard governarà Espanya”.Segons Rivera, a aquest consell General es posen “les bases d’un govern decent” que sigui “sensat i moderat”. “Estic orgullós que els separatistes no em vulguin de president i els populistes no vulguin la nostra recepta econòmica perquè implica que estem fent alguna cosa bé”, ha sentenciat.El líder de Ciutadans ha demanat ara “coratge” al partit per desmuntar el que ha qualificat com a “banda” liderada pel president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez. “En aquests moments d’incertesa hi ha una llum al final del túnel de la legislatura, una llum taronja, potent, neta, que il·lumina un futur diferent”.

