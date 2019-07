El TSJC rebutja el recurs de Borrell i no atura l'obertura de delegacions a l'exterior

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat paralitzar provisionalment l'activitat de les delegacions de la Generalitat a Alemanya, Suïssa i el Regne Unit, com li va demanar el govern espanyol, a l'espera de resoldre si les tanca.En una interlocutòria, la secció cinquena de la sala contenciosa del TSJC desestima la petició del ministeri d'Afers Estrangers liderat per Josep Borrell perquè ordenés el tancament cautelar de les delegacions a l'estranger, en concloure que la sol·licitud és "extemporània" perquè no va ser plantejada en la fase processal que corresponia.A través de l'Advocacia de l'Estat, el ministeri va demanar a principi de mes al TSJC que paralitzés l'activitat de les delegacions a l'estranger, en entendre que estan realitzant "amb singular intensitat" tasques a favor dels objectius del procés català.El president de la Generalitat, Quim Torra, es reunirà aquest migdia amb el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, per analitzar la situació.