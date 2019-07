Descobreixen una fórmula que podria erradicar el mosquit tigre

Mapa de presència del mosquit tigre (juny 2019) Foto: Generalitat





Trucs per prevenir picades



Les principals mesures que cal tenir en compte són:



- Evitar l'entrada del mosquit als edificis, instal·lant tela de mosquitera que n'impedeixi el pas a les finestres, portes i altres obertures.



- Portar roba de màniga llarga, pantalons llargs (millor si són de color clar) i mitjons.

Limitar les activitats a l'exterior a les hores de més activitat del mosquit.



Si opteu per l'ús de productes repel·lents per a la pell, cal tenir en compte les consideracions següents:



- Limiteu-ne l'ús a les activitats que hàgiu de fer a l'exterior i només durant el temps necessari.



- Compliu estrictament les instruccions d'ús que hi hagi a l'etiqueta del producte, especialment quant al nombre d'aplicacions diàries permeses.



- Eviteu-ne l'aplicació en infants de menys de dos anys i, sempre que es pugui, també en els infants més grans. No poseu el repel·lent a les mans dels infants perquè se les poden posar a la boca o als ulls. En infants més petits de dos anys només s'han d'utilitzar sota prescripció pediàtrica.



- En general no s'ha d'aplicar el producte a la cara.



- Quan ja no calgui el repel·lent, cal netejar bé la pell amb aigua i sabó, i també la roba que hagi estat en contacte amb el producte, perquè se n'ha d'evitar l'exposició contínua.



- Si patiu alguna mena de reacció a la pell, cal rentar-se bé la zona amb aigua i sabó. Si ho creieu necessari, truqueu al CatSalut Respon o acudiu al vostre centre de salut.





Científics de la Xina han descobert una fórmula que podria erradicar el mosquit tigre. Els resultats d'aquesta investigació liderada per experts de la Univseritat Sun Yat-sen de Guangzhou l'ha publicat la prestigiosa revista Nature i conclou que amb l'aplicació d'aquesta fórmula combinada s'ha aconseguit eliminar el 94% de la població de mosquits tigre de dues illes de la ciutat xinesa. Tal com recull La Vanguardia , aquests resultats obren esperances per controlar aquesta espècie invasora, que es responsable de la transmissió de malalties com el dengue o el zika.Consisteix en alliberar el medi natural mosquits mascle amb poca capacitat reproductiva. Aquests mosquits estan infectats amb un bacteri que no afecta els humans però dificulta la capacitat dels insectes per reproduir-se i, per tant, de transmetre virus que causen malalties. De la mateixa manera, també s'alliberen mosquits femella infectats amb el mateix bacteri. El resultats és que neixen noves generacions de mosquits amb poca capacitat reproductora i, com a resultat, és més fàcil controlar i fins i tot eradicar la població total.Aquest descobriment és una bona notícia perquè el mosquit es considera l'animal més mortífer del món. Hi ha més de 3.000 especies de mosquits en tot el món i contribueixen a més de 725.000 morts l'any. Per posar aquesta xifra en una perspectiva comparada, podem llegir a El País que els humans assassinen unes 475.000 persones l'any, les serps unes 50.000, els gossos unes 25.000 mentre que taurons o llops en maten menys de 10.El mosquit tigre és una de les plagues que s'esperen aquest estiu. L'Associació d'Empreses de Control de Plagues de Catalunya (ADEPAP) demana impulsar campanyes per evitar proliferació de llocs artificials propicis per la posta d'ous i el desenvolupament de la fase larvària aquàtica. En aquest sentit, es recomana instal·lar mosquiteres als habitatges, vestir peces de màniga llarga i pantalons llargs i utilitzar repel·lents d'insectes sense abusar-ne. El president de l'ADEPAP, Quim Sendra, alerta també que aquests insectes poden transmetre malalties vectorials.El mosquit tigre és originari del sud-est asiàtic i es va detectar a Catalunya per primera vegada l'estiu de 2004. Se'l reconeix per les ratlles blanques al cap, el cos i les potes. El mosquit adult fa entre 2mm i 10mm. Els ous i les larves viuen en petites basses d'aigua estancada, en àrees exteriors properes a la presència humana. Per això, la mesura més eficaç per evitar-ne la proliferació és eliminar els llocs amb aigua on creixen.

