Dispositiu policial contra el «top manta» a Barcelona

La Guàrdia Urbana de Barcelona, els Mossos d'Esquadra i la policia portuària han posat en marxa a les deu del matí d'aquest dilluns un dispositiu conjunt contra el top manta. Agents dels tres cossos de seguretat fan un patrullatge intensiu en diversos punts de la ciutat amb l'objectiu que els manters no s'hi instal·lin a la via pública.Entre els punts on estan actuant, segons fonts municipals i dels Mossos d'Esquadra, hi ha zones del Front Marítim com el passeig Joan de Borbó, la plaça Pau Vila, el moll de Barcelona, la plaça de Catalunya, la Rambla o el Passeig de Gràcia. Segons les mateixes fonts, l'objectiu és que els venedors ambulants no ocupin la via pública, més que no pas que hi hagi detencions o decomís de material.El dispositiu passa per saturar policialment aquestes espais per evitar la instal·lació dels venedors i busca garantir la seguretat pública i l'ús d'espais públics i privats.Segons les fonts consultes, aquest dispositiu ha començat aquest dilluns amb la previsió que sigui de llarga durada, avaluant el número d'efectius, horaris i zones d'actuació a mesura que vagi evolucionant.

