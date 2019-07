El PSC reclama a Iglesias que faci cas a IU i faciliti un govern en solitari de Sánchez

Missatge del PSC als comuns i Unides Podem després de la investidura fallida de Pedro Sánchez . El secretari d'Organització, Salvador Illa, ha recomanat a Pablo Iglesias que faci cas a Izquierda Unida (IU) i faciliti un "govern a la portuguesa", liderat pel PSOE i amb acord programàtic i suport estable de la formació morada. "La via que avui apunta IU és la que veiem factible", ha afirmat el portaveu socialista. Pel que fa als comuns, que també es van abstenir a la investidura de Sánchez, Illa ha lamentat que no pressionessin Iglesias "en públic" per fer possible una entesa: "Haurien hagut de parlar la setmana passada per forçar un vot afirmatiu".En l'última compareixença de premsa abans de les vacances d'estiu, el PSC ha insistit que la "via per avançar" és la d'un govern en solitari amb suport extern d'Unides Podem. Els socialistes catalans, que no es desmarquen del relat de la Moncloa, han lamentat l'"error" d'Iglesias després de l'"oferiment generós" del PSOE, i han subratllat el paper poc actiu dels comuns, que aquest dilluns han fet una crida a Miquel Iceta per implicar-se en les negociacions a Espanya per superar el desacord. "Treballar per un govern de coalició tocava la setmana passada", ha destacat Illa. El portaveu socialista ha volgut destacar, però, que el canvi de posició no és "una exploració cap a la dreta". "Tots els partits tenen responsabilitats, també el PP i Ciutadans", ha recalcat.El PSC ha subratllat aquest dilluns que l'oferta formulada la setmana passada per Iceta al Parlament d'explorar una negociació de pressupostos és ferma. El president de la Generalitat, Quim Torra, va esquivar l'oferiment, però els socialistes la mantenen. Illa ha recordat que estan disposats que hi hagi comptes perquè els "recursos" arribin a la ciutadania. "No em consta que haguem rebut cap resposta [a l'oferiment]", ha puntualitzat el portaveu socialista, que ha recordat que la proposta d'Iceta anava vinculada a la necessitat de calendaritzar una nova convocatòria electoral.I, davant un horitzó electoral, els socialistes catalans han tornat a desmarcar-se d'un futur govern tripartit d'esquerres que inclogui ERC. "Amb un partit que tingui un ideari independentista i que no s'ha desmarcat de postures unilaterals no hi podem fer acords de cap tipus", ha ha comentat Illa, que continua reclamant als republicans una "renúncia explícita" a postures "unilaterals". De fet, el PSC s'ha felicitat que en l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) el suport a les "vies unilaterals" sigui inferior al 10%. "Tant de bo que això encoratgi els qui la defensaven a desmarcar-se'n", ha afegit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor