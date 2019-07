25 anys de «La Màscara»: com han canviat els seus protagonistes?

El juliol de 1994 s'estrenava una de les pel·lícules més famoses de l'any i amb més èxit de la dècada dels noranta, en l'apartat de la comèdia amb personatges estrambòtics: La Màscara. El film de Chuck Russell consolidaria la carrera d'actor camaleònic de Jim Carrey, a més de presentar com una nova estrella de Hollywood a Cameron Díaz.El personatge de la Màscara, divertit, sempre canviant de disfressa i en situacions còmiques, acabaria esdevenint un personatge de la cultura pop i es faria una sèrie d'ella.Carrey va ser nominat a un Globus d'Or per la seva actuació, a més de la nominació a l'Oscar pels efectes visuals. Vint-i-cinc anys després de la seva estrena, recordem tots seus protagonistes i com han evolucionat arran d'aquella estrena.

