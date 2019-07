VÍDEO Esquincen la pancarta de suport als presos de l'Ajuntament de Lleida

Uns desconeguts han intentat arrencar aquesta matinada la pancarta a favor dels presos independentistes de la façana de l'ajuntament de Lleida. L'ajuntament ha anunciat que la tornaran a penjar | @paerialleida @tve_catalunya pic.twitter.com/wx7kLPS60s — L'Informatiu (@linformatiu_tve) July 29, 2019

Uns desconeguts han intentat arrencar la matinada passada la pancarta de suport als presos independentistes que penja del balcó de la façana de l'avinguda de Blondel de l'Ajuntament de Lleida. Els autors de l'acció han trencat la pancarta tot i que no han aconseguit despenjar-la. La Guàrdia Urbana ha identificat tres homes quan intentaven arrencar la pancarta, passades les tres de la matinada.En la pancarta, que el govern municipal va penjar l'1 de juliol, s'hi llegia el lema 'Llibertat presos polítics i exiliats. Free political prisoners and exiles' i anava acompanyada per un llaç groc. La Paeria, que denunciarà els fets, preveu reposar en els pròxims dies la pancarta per una de nova, segons han indicat fonts municipals.Agents de la Guàrdia Urbana de Lleida han identificat tres persones que han intentat arrencar aquesta matinada la pancarta de suport als presos independentistes situada a la façana de Blondel de l'Ajuntament. passades les tres de la matinada, l'agent responsable de la custòdia del Palau de la Paeria ha observat dos homes, que manipulaven una perxa, intentaven despenjar la pancarta, mentre un tercer enregistrava l'acció amb un telèfon mòbil, segons fonts municipals.L'agent els ha requerit per aturar la seva acció, els ha pres la perxa i els ha retingut fins que han arribat al lloc dels fets el cap del servei amb més dotacions policials. Segons el cos policial, els autors han intentat evitar ser retinguts i s'han enfrontat als agents tot i que han acabat desistint i deposant la seva actitud "agressiva i desconsiderada" davant l'arribada de més efectius de la Urbana. Finalment, les tres persones han accedit a lliurar la seva documentació als agents.Segons ha informat la Paeria, els tres homes són residents al Barcelonès i ja han estat identificats en més d'una desena d'accions similars arreu de Catalunya.L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha anunciat que l'Ajuntament de Lleida denunciarà els fets, perquè "es depurin responsabilitats". D'altra banda, el llaç groc que es va col·locar a la façana de l'edifici consistorial que dona a la plaça Paeria no ha estat objecte de l'acció i segueix intacte.

