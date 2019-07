Aragonès, sobre l'ús de fons contra l'1-O: «L'Estat corre més per les clavegueres que pel parlament»

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha lamentat que l'Estat espanyol "acaba corrent més per les clavegueres que pels parlaments", després que El Mundo hagi publicat que el Ministeri de l'Interior va pagar amb fons reservats a membres dels Mossos perquè informessin de l'1-O. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Aragonès ha reclamat "transparència" per "evidenciar com actua el CNI". També ha declarat que no li sorprèn perquè estan "acostumats" a aquest tipus de pràctiques: "D'intentar llençar-nos porqueria, en sabem moltes", ha afegit Aragonès, que ha destacat la fabricació de "proves falses contra l'independentisme".D'altra banda, ha lamentat la "campanya de desgast" contra el cos dels Mossos d'Esquadra i n'ha defensat la seva professionalitat.

