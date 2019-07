Rescatats dos homes a la deriva després que una barca enfonsés la seva i fugís

Agents de la Policia Nacional espanyola han rescatat del mar, en la zona de les Rotes, a Dénia (la Marina Alta), dos homes que viatjaven en una barca que va quedar destruïda en ser envestida per una altra que va fugir sense auxiliar els ocupants de la primera embarcació, que va quedar a la deriva, segons explica el Diari la Veu. Segons han informat fonts de la investigació, l'incident es va registrar en la mitjanit de dissabte a diumenge quan uns agents, després de ser requerits pel servei d'Emergències 112, van localitzar a la platja de les Rotes, al costat del conegut el restaurant El Trampolí, un home amb diversos talls en el cos i en un estat de gran excitació.El ferit va relatar als agents que viatjava amb un amic en una barca quan van ser envestits per una altra que es va fugar sense auxiliar-los, malgrat que la seva embarcació va quedar destruïda i es va afonar. Ell va poder arribar a la costa pels seus propis mitjans, però havia passat ja quasi una hora i no sabia res del seu amic.Amb l'ajuda de nous efectius, els agents van iniciar una batuda per la zona i a Punta Negra, a un quilòmetre de distància, van albirar a una persona dins del mar, a uns 100 metres de la platja, que demanava auxili.Dos policies no van dubtar a llançar-se al mar i, malgrat el fort corrent existent en la zona, van aconseguir arribar fins on estava el nàufrag, que estava exhaust, amb la cama dreta fracturada i amb símptomes d'hipotèrmia, per la qual cosa l'actuació dels agents va resultar decisiva per a rescatar-lo amb vida.Una vegada van arribar a la seva altura, els agents el van immobilitzar i el van traslladar a la costa, i amb l'ajuda d'altres policies el van pujar a una ambulància, que el va traslladar a l'hospital de la Marina, on va rebre assistència sanitària, igual que el seu company.

