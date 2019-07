El Ministeri d'Interior va pagar agents dels Mossos amb fons reservats perquè informessin de l'1-O

El Ministeri de l’Interior va utilitzar fons reservats per pagar confidents dins del cos dels Mossos d’Esquadra a canvi d’informació sobre l’1-O, segons recull aquest dilluns El Mundo a partir de la informació que l’executiu espanyol ha enviat a l’Audiència Nacional en el marc de la instrucció del cas Kitchen sobre les activitats de l’excomissari Villarejo per espiar i robar documentació a l’extresorer del PP Lúis Bárcenas. Aquestes sortides de dines de fons públics estaven comptabilitzades amb el concepte genèric "Mossos" i van ser autoritzades per la Direcció Adjunta Operativa (DAO) i la Secretaria d’Estat de l’executiu de Mariano Rajoy.La documentació, segons el rotatiu, posa de manifest que el Ministeri de l’Interior feia pagaments sistemàtics a membres dels Mossos perquè informessin l’Audiència Nacional des de l’interior del cos sobre els plans dels principals comandaments que suposadament col·laboraven amb la Generalitat per impulsar el procés independentista.Amb aquestes dades es van arribar a fer informes interns on s’identificava els mossos que havien de ser automàticament rellevats si el govern intervenia la policia autònoma catalana, com va passar després de l’aplicació del 155.Els pagaments apareixen a la mateixa documentació que Interior ha enviat a l’Audiència Nacional sobre el cas Kitchen que investiga una trama dins del Cos Nacional de Policia per espiar i robar proves relacionades amb l’extresorer del PP Luis Bárcenas.D’aquesta manera, al mateix document on Interior va deixar constància que havia comprat amb fons reservats una pistola per un import de 800 euros a l’ex-xofer de Bárcenas –captat per la policia- també hi figura una anotació que posa: “Mossos-6.700 euros”.Aquests pagaments es van prolongar fins el setembre del 2015, segons la documentació enviada per Interior a l’Audiència Nacional.Paral·lelament, el Ministeri de l’Interior ha desclassificat abonaments per valor de 40.000 euros relacionats amb els dispositius de seguiments policials a membres dels Mossos d’Esquadra que segons Interior s’havien dedicat a espiar, entre altres, l’exministre de l’Interior del PP, Jorge Fernández Díaz.

