Driss Oukabir es va desdir a l'últim moment dels atemptats del 17-A

Els Mossos d’Esquadra van reconstruir els últims moviments dels terroristes dels atemptats del 17 d’agost de 2017 gràcies, entre d’altres, a la recuperació dels terminals telefònics després de la massacre, trobats als cotxes utilitzats a la Rambla, Cambrils i la casa d’Alcanar. En total, la policia va detectar 13 números de telèfon implicats.Les converses trobades i investigades pels Mossos es van lliurar al jutge de l’Audiència Nacional, que va instruir la causa dels atemptats. Ara han estat analitzats per La Vanguardia En una de les converses, en diverses trucades entre Moussa Oukabir, Said Aalla i Mohamed Hichamy recollides el mateix 17 d’agost, Oukbair informa a Hichamy que el seu germà Driss “s’ho ha pensat i s’ha fet enrere”, al·legant que no està preparat. Per tant, segons els Mossos queda clar que Driss estava al corrent dels plans del grup.Els mòbils també van permetre descobrir que dos dels terroristes abatuts Younes Abouyaaqoub i Mohamed Hichamy, es van desplaçar el dia anterior a Parets del Vallès per llogar una altra furgoneta, una Renault Kangoo.Un cop llogat el vehicle, els dos van marxar cap a Alcanar, en cotxes separats però van fer el mateix itinerari.

