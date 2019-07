VÍDEO L'emocionant discurs antiracista d'un periodista de la CNN contra Trump

....As proven last week during a Congressional tour, the Border is clean, efficient & well run, just very crowded. Cumming District is a disgusting, rat and rodent infested mess. If he spent more time in Baltimore, maybe he could help clean up this very dangerous & filthy place — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2019

El president dels Estats Units, Donald Trump, està aixecant molta polseguera durant les últimes setmanes per diverses declaracions considerades racistes. Aquest cop, l'inquilí de la Casa Blanca ha criticat una de les zones de la costa est del país, concretament la ciutat de Baltimore.Un periodista de la CNN i presentador del programa New Day Wekkend, ha respost les dures crítiques de Trump a través d'un editorial. Victor Blackwell, nascut i criat a la ciutat de Baltimore, ha estat molt crític amb les paraules del president nord-americà a través del seu compte de Twitter. El presentador i periodista s'ha arribat a emocionar. Un usuari de la xarxa social l'ha compartit.Aquest és el fragment més important del discurs, en català."Donald Trump ha tuitejat més de 43.000 vegades, ha insultat a centenars de persones, de tota mena, però quan parla d'infestació es refereix als negres", comença a explicar Blackwell, on recupera un tuit de 2014 de Trump sobre l'ebola, que el relaciona amb el terme "infestat" amb la gent negra."Cap humà voldria viure allà. Sap qui hi va viure, senyor president? Jo. Des del dia que em van portar a casa des de l'hospital fins al dia que em vaig anar a la universitat. I molta gent a la qual vull encara hi viu. Hi ha reptes, sens dubte, però la gent està orgullosa de la seva comunitat. No vull semblar fariseu. Però la gent d'allà s'aixeca per anar a la feina, es preocupa per la seva família, tenen cura dels seus fills, prometen lleialtat a la bandera de la mateixa manera que les persones que viuen als districtes els congressistes li donen suport, senyor. Ells també són americans. Ara tornem ".

