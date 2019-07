Vacances amb caps per lligar

Ara sí que se'ns acaba el curs... Qui més qui menys ja fa vacances o les té a tocar. El Despertador el rebreu avui i demà encara. També em toca descansar una mica. Ens retrobarem -segurament amb canvis, que sempre va bé- el 2 de setembre. Si teniu algun suggeriment, queixa o idea en relació al butlletí, ja sigui sobre els temes que hi tracto o les seccions, responeu a aquest correu, escriviu a eldespertador@naciodigital.cat o deixeu algun comentari. Sempre s'agraeix tenir-vos a prop i llegir-vos, i els que m'escriviu puntualment o regularment ja sabeu que sempre contesto!Molts polítics se'n van de vacances amb la feina per fer o que han deixat per setembre. És el cas de Pedro Sánchez, que volia ser investit a un preu molt baix, amb els vots de Podem i les abstencions de la dreta, el PNB o ERC i que va acabar tirant-se els plats pel cap amb Pablo Iglesias. Ara torna a fer pressió a la dreta. I l'establishment pressionarà el PP i Cs per evitar un executiu amb "males companyies".Sobre el que ha passat a Madrid us recomano diverses peces. L'anàlisi desobre Pablo Iglesias i el futur del líder de Podem, el reportatge desobre les parelles conflictives de la política espanyola i l'entrevista que va fer a Antón Losada , un dels analistes més brillants -i menys contaminat- de la política espanyola. També us aconsello l'opinió desobre la possibilitat de noves eleccions.I d'enquestes, en concret gràcies al CEO del Govern, en vam tenir una bona borratxera el divendres que ha portat cua tot el cap de setmana. Més enllà dels titulars, que cadascú fa i llegeix en funció de les seves preferències, us aconsello l'anàlisi de, el nostre responsable de dades, sobre la salut demoscòpica de l'independentisme. El debat d'investidura, amb la posada de llarg de la nova estratègia -i del nou Rufián- a Madrid, ha generat també debat. El nostre cap de Política,, en va escriure aquesta anàlisi i també us deixo l'opinió desobre la reacció a la sentència i la meva sobre el paper d'ERC a Madrid i què ha d'oferir el partit als seus votants en aquest context de desorientació i manca d'unitat. No us perdeu tampoc la contundent opinió d'I on també tenen els deures per fer és a l'espai postconvergent. Els independents i les famílies del PDECat intenten confluir sota la marca Junts per Catalunya i volen que s'hi sumi la Crida al setembre.n'ha parlat en aquesta entrevista amb el secretari general de l'associació política, el diputat Toni Morral.

Quin conreu (i quin país) tenim. Molts fem vacances al nostre país o combinem quedar-nos per aquí i marxar fora. Moure'ns per les comarques interiors ens permetrà contemplar el paisatge i com n'és de necessari el debat i la urgència que vaig abordar aquí després del gran incendi de la Ribera d'Ebre i les Garrigues. Recupereu també l'article de Miquel Andreu sobre aquest assumpte. El paisatge està canviant, per la crisi climàtica i la del sector primari. Roger Tugas ha preparat uns mapes que expliquen el què i el perquè i que no us deixaran indiferent. En aquest podeu veure què passa amb el conreu al nostre país, on avança i recula i com, i en aquest altre què hi predomina a cada municipi.

Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital



Més enllà d'això, us aconsello que aprofiteu aquests dies per visitar les Garrigues, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre... enamoreu-vos del seu paisatge i patrimoni, de la seva gent, les seves festes majors i compreu els seus productes. I no patiu per la calor, que a tots els pobles hi tenen piscines i la marinada del vespre tot ho cura!Ciutadans tindrà pressió per facilitar un govern de Pedro Sánchez que no depengui de Podem. D'alguns dels seus dirigents, dels seus ex i de molts mitjans. És, clarament, l'opció de l'establishment, que volia fer de Rivera l'element social "moderador" a dreta i esquerra. I una de les veus més útils a tal efecte i que més sentirem serà la de Toni Roldán , que va deixar l'escó per Barcelona i l'executiva per la deriva dretana del partit. A El País l'entrevistai té certa gràcia veure com ara ha descobert que Rivera és ambiciós i autoritari i que el seu objectiu és liderar la dreta. Mai és tard.Susana Díaz, expresidenta de la Junta d'Andalusia i líder del PSOE andalús, va ser la setmana passada a Madrid. Dimarts al Congrés va fer notar el seu suport a Pedro Sánchez, el seu rival intern al partit. Derrotada dins i fora el PSOE,per evitar que, des de Ferraz i la Moncloa, li moguin la cadira. No té bona relació amb el president en funcions però fa el que toca per no xocar-hi i posar bona cara. Segurament hi ha ajudat que Sánchez hagi sacrificat el seu gran rival intern, el sevillà Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, delegat del govern central a la comunitat, enviant-lo a la mesa del Congrés, on té un paper decoratiu.Tal dia com avui de l'any 1981 l'hereu a la corona britànica i, considerada una "plebea" i que es va convertir en la princesa del poble. El matrimoni va ser convuls i ple d'infidelitats malgrat que van tenir dos fills, Guillem i Enric. El matrimoni es va acabar separant. Carles, que encara espera heretar el tron, s'ha casat i conviu amb Camilla Parker Bowles, i Diana va començar una relació amb el milionari Dody Al-Fayed fins que va morir en un accident de cotxe a París el 1997. El fet va commocionar la societat britànica i va obligar la freda institució monàrquica a reaccionar. Aquí el parlament que va dirigir la reina al país El 29 de juliol de 1356 va néixer a Perpinyà, al Rosselló,, darrer monarca de la dinastia de Barcelona. El rei va morir a Barcelona el 1410 i cap dels seus fills li va sobreviure. El darrer, Martí el Jove, havia tingut un fill amb la seva amant. El rei no va poder nomenar hereu de la corona el seu nét bastard, Frederic de Luna, i els nobles van rebutjar-lo al Compromís de Casp, que va fer rei a Ferran d'Antequera, de la dinastia castellana dels Trastàmares i que només va regnar quatre anys. Martí l'Humà va ser un rei profundament religiós i poc amant dels conflictes i les guerres.

