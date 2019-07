Tallen la C-12 a Flix per exigir ajudes als afectats de l'incendi de la Ribera d'Ebre

Un tractor que talla al mig de la C-12 Foto: ACN



La protesta d'aquest diumenge Foto: ACN

Més d'una cinquantena de persones han tallat aquest diumenge a la tarda la C-12, entre Flix i Maials, per exigir que es quantifiquin les ajudes per als afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre , la Segarra i Les Garrigues d'aquest juny.Els manifestants també han demanat mesures per evitar el despoblament rural. "Ja n'hi ha prou de reunions, volem que arribin els diners per a tots els afectats de l'incendi, perquè si no, correm el risc de tenir un despoblament rural gran que ocasionarà, a més dels incendis, l'erosió de la terra", ha denunciat el president d'ASAJA de Lleida, Pere Roqué.El col·lectiu no descarta tornar a manifestar-se diumenge que ve si en la reunió prevista amb el Govern el dimecres no obté resposta a les seves demandes.

