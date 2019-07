VÍDEO Marhuenda amenaça Casado si pacta amb Sánchez

"Yo tengo un periódico y si Casado pacta con Sánchez le hago un editorial de 5 páginas pidiendo su dimisión que creo que algo de influencia tendré"



Esto es gravísimo. Ya no es que condicionen la política nacional. Es que encima alardean de ello y los demás ríen.#L6Naseptiembre pic.twitter.com/qh0K1sTm8S — uno (@modernazi) July 27, 2019

El director del diari La Razón, Francisco Marhuenda, ha enviat una dura advertència al cap de l'oposició i líder del Partit Popular (PP) Pablo Casado, arran d'un hipotètic pacte entre ell i el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez. Les declaracions les va realitzar des del debat del programa La Sexta Noche."Escriuré un editorial a cinc columnes per demanar la seva dimissió", assegura Marhuenda, en un moment on es plantejava una possible abstenció dels populars per desbloquejar la sessió d'investidura per a Pedro Sánchez. El director del diari recordava que ell "té influència" en aquest àmbit polític i de mitjans com per a poder generar una corrent crítica per a aquesta suposada situació.

