📸 Has quedat retratat!!!



Anaves a 186 km/h per un tram de la C-55 en què la velocitat màxima és 90 km/h!



Això és un perill per tu i per la resta de conductors, pensa-hi! pic.twitter.com/KsjsojGnU8 — Trànsit (@transit) July 28, 2019

Un radar ha enxampat aquest diumenge al matí un vehicle que circulava a 186 km/h per un tram de la C-55, a l'altura de Súria, on la màxima velocitat està fixada en 90, és a dir, gairebé la doblava.El Servei Català de Trànsit ha difós la imatge, a través d'una piulada, i ho ha aprofitat per crear consciència del perill que suposa, no només per la persona que va al voltant sinó també per la resta de conductors.

