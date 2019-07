MAPA Talls per obres a les línies 2 i 5 del metro aquest agost

El Departament de Territori i Sostenibilitat durà a terme obres en la infraestructura del metro de Barcelona que comportaran algunes alteracions en el servei. Concretament, les línies 2 i 5 viuran algunes suspensions del servei durant l'agost: en el primer cas, de Paral·lel a Sagrada Família (L2), l'activitat quedarà interrompuda del 27 de juliol al 30 d'agost per obres de manteniment; per altra banda, la interrupció del servei entre les estacions Can Vidalet i Collblanc es durà a terme entre el 29 de juliol i l'1 de setembre (inclosos) per les obres relacionades amb la futura estació d'Ernest Lluch.Segons informa el mateix departament a través d'un comunicat, les suspensions parcial s'han "concentrat en el mínim de temps i s'ha planificat coincidint amb l'època de l'any amb menor mobilitat urbana per tal de reduir les molèsties a les persones usuàries". Aquestes obres se sumen a les que des de principis de mes afecten a la línia 1, de Clot a Fondo Com a alternativa de transport, els usuaris podran fer servir les línies regulars de bus de TMB D50, H12 i H16, que fan el trajecte totalment o parcialment entre les estacions afectades pel tall, és a dir entre Paral·lel i Sagrada Família, segons explica el mateix comunicat. A més també es pot utilitzar la resta de la xarxa de metro, en especial la L3.La suspensió del servei durant 35 dies el mes d'agost permetrà executar obres de millora que són incompatibles amb la circulació de trens: la Generalitat renovarà la via en diferents trams, amb una longitud total de prop de 1.500 metres, mitjançant la substitució de carrils i de les fixacions actuals per unes de noves que ofereixen unes prestacions mecàniques millors. El pressupost de l'actuació és de 2,5 milions d'euros.

