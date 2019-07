Rèplica a una informació publicada per NacióDigital

Jordi Llor i Serra ha adreçat ael següent escrit, en ús del dret que li confereix la Llei 2/1984, en relació a una notícia publicada el passat 16 de juliol amb el titular "Les llacunes de la llei d'habitatge: grans tenidors de pisos amb aparença de petits propietaris", que reproduïm tot seguit:En primer lloc, he d'assenyalar que resulta sorprenent l'interès periodístic que pot tenir la notícia que ens ocupa, però en tot cas la meva conducta i la de la meva família no sols és ajustada a dret sinó també ètica, tal com expressament es va dir al periodista. Això sí, cal contrastar-la amb la realitat dels fets, no quan aquests es distorsionen forma voluntària per obtenir un titular.Vull començar pel que és el final del seu article, i que hauria de d'ésser curiosament la notícia que hauria d'encapçalar el mateix, transcrivint el dit pel meu cunyat, "No és convenient matxacar a qui té certa visió social. Deixar treballar en pau i tranquil·litat és bo per a la societat". "S´ha actuat legalment i s'ofereixen lloguers assequibles que no tan sols ofereixen les administracions. Actuem legalment i èticament per afavorir l'estabilitat de l'habitatge".Dit això, vostè en el seu article vol donar entendre que la causa de l'acció resolutòria del contracte de lloguer amb el Sr. Sergio Ledo (el nom l'incorporo perquè vostè en fa esment a la notícia) sembla que és una denúncia feta per aquell a l'Ajuntament de Barcelona el 27 de novembre, no diu la data però suposo pel seu relat i els fets que descriu que es refereix a l'any 2018. També diu que tres mesos més tard els inspectors municipals van comprovar la "falta de manteniment" de l'immoble. Doncs bé, vagi vostè a comprovar els arxius municipals que en data 2 d'octubre de 2018 s'inicien els tràmits per obtenir llicència, essent en data 23 d'octubre de 2018, que s'obté el comunicat per part de l'Ajuntament de Barcelona i quan diu que es comprova que no s'han realitzat tres mesos després, vagi a l'Ajuntament de Barcelona i veurà que el dia 12 de març de 2019 s'acredita la finalització de les obres. Res més lluny de la realitat. També oblida, voluntàriament, relatar el que sí hauria d'ésser notícia informativa, que el llogater ha gaudit durant la vigència del contracte de bonificacions en la renda pactada (per sota de l'índex de referència de preus de lloguer), voluntàriament concedides de fins a 100 euros mensuals. També oblidar relatar que no se li havia aplicat durant la vigència del contracte l'increment per IPC de la renda. Tot això ha suposat al llogater un estalvi econòmic superior als 10.000 euros. Que el seu mitjà contrasti aquest fet.El seu mitjà encapçala la notícia de les llacunes de la llei de l'Habitatge, es refereix a la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.En primer lloc, cal esmentar que en cap moment la llei obliga els propietaris a organitzar el seu patrimoni d'una manera o una altra. No obliga als propietaris d'immobles a aportar-los a una societat com es suggereix a l'article. No ho pot fer per una raó senzilla que es diu llibertat d'empresa, principi bàsic a la Unió Europea i reconegut a la Constitució Espanyola.Tanmateix, la situació jurídica dels béns esmentats és anterior a l'entrada en vigor de la Llei 24/2015 i l'insto a que concreti on és la il·legalitat, l'obligació legal de fer el que ha escrit o bé reconegui la seva gratuïta afirmació.Però, en tot cas, aquesta llei tampoc és aplicable a situacions com les descrites per vostè al seu article. Així, la Llei únicament pretén protegir el "sobreendeutament de persones físiques" "que es troben en situació d'exclusió residencial", essent la pròpia llei la que determina quines són les persones que estarien incloses en aquests paràmetres. És a dir, aquesta llei afecta només i si es compleixen els requisits que aquella fixa, als desnonaments per impagament de lloguer, no cap altre cas d'incompliment contractual, com són els dos supòsits que vostè relata al seu article.Pel que fa a l'abast de les connexions amb l'interventor de l'Ajuntament de Barcelona amb la meva família, després dels reiterats articles que vostè ha publicat sobre el mateix no mereixen cap comentari al respecte, a banda dels que s'han fet i sorprèn la fixació que té per la mateixa.Pel que fa a la meva mare, q. e. p. d., demano més respecte, quan tot això no és cap notícia informativa.El Sindicat de Llogaters hauria de treballar perquè aquest model de gestió d'immobles fos més estès, donat que a ells sí que els consta els preus i l'estabilitat dels habitatges que oferim, donada la constant i reiterada presència d'aquells, porta a porta, amb pasquins, pancartes, rètols, a les finques de constant referència, això sí, sense obtenir els resultats que aquells volien obtenir amb les seves convocatòries per part dels nostres arrendataris, per anar en contra meva i de la meva família. Cal indicar que han estat els mateixos llogaters els que ens han manifestat el que es relata davant les fortes pressions patides pel qui subscriu.D'altra banda, el mateix Jordi Llor i Serra ha adreçat aun segon escrit, en ús del dret que li confereix la Llei 2/1984, en relació a una notícia publicada el passat 18 de juliol amb el titular "La PAH i el Sindicat de Llogaters exigeixen canvis legals contra els petits falsos propietaris", que reproduïm tot seguit:Em veig obligat a tornar a exercir el meu dret de rectificació davant la insistència del seu diari. En l'article publicat s'afirma:En el seu titular parla de "falsos petits propietaris" i més avall es refereix a nosaltres, per tant, tal com se li ha requerit en més d'una ocasió, a fi de que concreti on és la il·legalitat d'actuar com a persona física, però, ara, haurà de concretar on és la falsedat.El seu article parla de "les llacunes de la llei catalana 24/2015 contra l'emergència habitacional", referint-se a nosaltres, però com vostè ja sap, ja que se li ha comunicat en més d'una ocasió, aquesta llei tampoc és d'aplicació a les persones jurídiques grans tenidores d'habitatges, quan els incompliments contractuals no es refereixen a la falta de pagament del lloguer, com en els casos per vostè constantment esmentats als seus articles.Pel que fa a les notícies relatives al canvi de la Llei, nosaltres acatarem, com sempre, qualsevol canvi normatiu que s'aprovi, així com acatem la Llei d'Arrendaments Urbans de 1946, la de 1964, l'anomenat decret Boyer de 1985, la llei de 1994, i esperem que la PAH i el Sindicat de Llogaters també les acatin.

