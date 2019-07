Pisarello demana «deixar de banda els retrets» entre PSOE i Podem

El secretari primer del Congrés i diputat d'En Comú Podem, Gerardo Pisarello, ha demanat "deixar de banda els retrets" entre el PSOE i Podem i ha advertit que com més temps passi "serà més difícil" un acord entre ambdues formacions. En una entrevista a RAC1 , l'exregidor de Barcelona ha emplaçat Unides Podem a treballar perquè el PSOE "no acabi mirant a la dreta" i pactant amb Cs, que és "el que clarament vol l'Ibex 35".Això passa per un acord que compti també amb el suport "de Compromís, d'ERC i del PNB", ha afirmat, la qual cosa creu que es garanteix amb la presència d'Unides Podem a l'executiu. Per això, ha criticat que la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, "llancés la tovallola". "El PSOE segueix sense tenir majoria absoluta", ha recordat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor