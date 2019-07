Mor el tercer ocupant del cotxe accidentat a Xerta en què van morir una nena de tres anys i el seu pare

Arran de l'accident, es van activar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers i tres ambulàncies medicalitzades i l'helicòpter del SEM.El cap del sector de Trànsit dels Mossos d'Esquadra de Tortosa, Carles Ferran, va explicar aquest dissabte a TV3 que el cotxe on viatjaven les tres víctimes mortals estava fent un avançament no reglamentari quan es va produir l'accident, ja que es tractava d'un revolt de poca visibilitat.Segons Ferran, el turisme va envair el carril contrari i, quan va voler rectificar perquè venia un altre vehicle, va perdre el control i va derrapar lateralment fins a xocar frontalment amb la furgoneta que circulava en el sentit oposat.Un dels testimonis de l'accident, Diego Cid, va explicar que el cotxe on viatjaven les tres víctimes mortals circulava de manera temerària, envaint el carril contrari per fer avançaments a una gran velocitat, fins i tot en zones de poca visibilitat. Cid va dir que va veure com el turisme derrapava just abans d'agafar el revolt, on després ja se'l va trobar "partit en dos".