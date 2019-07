Aragonès afirma que Sánchez «no volia ser investit» per no dependre d'ERC

El vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha assegurat que el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, "no volia ser investit perquè no volia estar condicionat per l'independentisme català i basc per dependre d'ERC". En una entrevista al diari Ara , Aragonès ha acusat el socialista de protagonitzar "una escenificació d'una investidura en què el candidat no volia ser investit".El líder republicà ha justificat l'abstenció d'ERC al Congrés per "deixar clar" que aposten per "desbloquejar la situació, per obrir una legislatura a favor del diàleg i la negociació que acabi amb una votació sobre la independència". "Sánchez demanava a crits que hi votéssim en contra", ha afegit.