VÍDEO La impressionant rebuda del públic japonès al concert de Zoo

“Cantar en valenciano cierra puertas.”



👉 ZOO petant-ho molt ahir al Japó 🇯🇵 pic.twitter.com/VV1ocwYw0z — taronjada (@taronjada) July 28, 2019

Tanca portes en països intolerants. — Cristina (@Criscavi_15) July 28, 2019

La música no tè limits ni fronteres — alejandro vicent (@alejvicent1) July 28, 2019

El grup valencià Zoo triomfa des de fa molts anys en terres catalanoparlants. Des de fa cinc anys, aquest col·lectiu ha arreplegat milers de fans tant al País Valencià com a Catalunya a través de les seves cançons que barregen rock, ska, rap i altres gèneres. Ara, però, Zoo s'ha fet encara més internacional. En el marc del Fuji Rock Festival del Japó , el grup va actuar ahir en terres nipones, compartint escenari amb artistes de fama mundial com The Chemical Brothers, The Cure, SIA, Red Hot Chilly Pippers o The Lumineers, entre molts altres. La banda valenciana compleix així un dels somnis i aconsegueix sumar un altre país a l'extensa llista de llocs que han visitat des que van començar el projecte musical, l'any 2014, com Anglaterra, Polònia o Hongria.La xarxa, sobretot a Twitter, ha reivindicat el triomf d'un grup de parla valenciana en escenaris internacionals, criticant els que volen negar les llengües amb menys parlants que d'altres.

