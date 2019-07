Nous passos pel futur Corredor del Mediterrani a Catalunya

Adif ha anunciat que a partir de l'agost començarà les obres d'implementació de l'ample de via internacional entre les poblacions de Castellbisbal i Martorell. Es tracta d'una actuació que disposa d'un pressupost de 64,1 milions d'euros i que ha de suposar un impuls per la futura creació del Corredor Mediterrani a Catalunya. Aquesta primera fase de les obres no afecta la mobilitat, ja que preveu la renovació del ramal d'accés a la factoria de la SEAT, a més de la rehabilitació del túnel de Castellbisbal, que actualment està fora de servei.Adif, però, treballa amb les empreses ferroviàries per tal de reduir al màxim les afectacions que es podrien generar entre el tram que va des de Sant Sadurní d'Anoia a Castellbisbal. En aquesta primera actuació es preveu la instal·lació de 5.400 travesses d'ample mixt a la via que dona accés a la factoria Seat, així com el sanejament i condicionament del túnel que porta a la companyia i que fa gairebé un quilòmetre.Pel que fa al túnel de Castellbisbal -actualment sense ús- les obres permetran ampliar la flexibilitat de la capacitat operativa. També s'ha contemplat rebaixar la rasant actual per tal d'adequar el recorregut a les dimensions europees. Un cop estigui acabat, s'implementarà la via única d'ample mixt i s'obrirà de nou al tràfic.Una altra actuació en paral·lel serà la col·locació de 740 metres quadrats de pantalles per tal de reduir l'impacte acústic generat per la circulació de trens. Finalment, també està prevista la instal·lació d'una passarel·la per a vianants. Totes aquestes actuacions estaran cofinançades a través de fons europeus a través del mecanisme Connectar Europa.Des de l'administrador d'infraestructura ferroviàries es considera que aquesta inversió és una operació "essencial" per al desenvolupament del futur Corredor Mediterrani a Catalunya, ja que permetrà enllaçar els trams entre Castellbisbal i la frontera amb França. Per tot plegat el tram entre Castellbisbal i Martorell ha rebut el nom de "La Porta d'Europa".Aquest projecte també inclou la realització dels treballs de construcció i d'enginyeria civil necessaris per dur a terme les obres en el tram de via doble, d'aproximadament uns onze quilòmetres, que inclou també les estacions de Castellbisbal i Martorell.Des d'Adif també s'ha dut a terme un pla per garantir la fluïdesa d'alguns dels trens de mercaderies que es podrien veure afectats per aquestes obres. En concret, s'han reservat fins a tretze recorreguts nocturns que circularan per la línia Barcelona-Vilanova-Sant Vicenç de Calders per enllaçar a través del túnel del Gornal fins a al Nus de Castellbisbal. En cap cas es contempla que aquests trens transportin mercaderies perilloses.Per poder realitzar amb seguretat aquesta operativa, l'empresa estatal ha dut a terme diverses actuacions al túnel del Gornal els darrers mesos. En concret, ha substituït 120 travesses, ha fet treballs de neteja i ha adequat la instal·lació per a poder realitzar aquesta funció.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor