Mor Eduardo Gómez, el popular actor d'«Aquí no hay quien viva»

Se nos ha ido este ser maravilloso, metrosexual, pensador y mente fría. Buen viaje, Edu, y gracias por tantos años de risas y de buen rollo. Eres historia de la comedia. Adiós, león. pic.twitter.com/9eUqsxCYMd — Alberto Caballero (@alber_caballero) July 28, 2019

Nos ha dejado mi amigo Eduardo Gómez, a los 68 años, un tipo divertido, peculiar, sencillo y humano... y los que le apreciábamos y le queríamos nos sentimos un poco más tristes y desconcertados esta mañana de Julio. DEP pic.twitter.com/bkKIbwvKZ6 — Santiago Segura (@SSantiagosegura) July 28, 2019

Todavía no me lo creo. Descansa en paz, querido Eduardo. Te lloro y en mi corazón estarás para siempre. #EduardoGómez #Maxi #LaQueSeAvecina #bonvoyage #💫 pic.twitter.com/dOhpKBWE2K — Cristina Castaño (@cristinacastano) July 28, 2019

Eduardo compañero,me dejas sin palabras,aún sin dar crédito,pero me dejas también con recuerdos maravillosos de muchas risas y mucho cariño

Buen viaje compañero

Gracias por todo DEP

❤️❤️❤️❤️❤️ https://t.co/jBPvxLWqCV — FernandoTejero (@fertejerom) July 28, 2019

Decías, “el humor no tiene ni puta gracia”. Pienso en ti y puedo decir que no es cierto. Es la vida la que no tiene gracia. Lo único en lo que creo y confío, es, precisamente, el humor, los momentos en los que nos divertimos juntos, y fui feliz a tu lado. Gracias, Eduardo. D.E.P. pic.twitter.com/O4B1esSNxu — De la Iglesia (@alexdelaIglesia) July 28, 2019

El carismático actor Eduardo Gómez ha fallecido a los 68 años edad y desde la @uniondeactores queremos transmitir nuestro más sincero pésame a sus familiares y amigos. #DEP pic.twitter.com/yiDyQzn2kg — Unión de Actores y Actrices (@uniondeactores) July 28, 2019

Nunca te olvidaremos 'Mente Fría' ❤️❤️❤️https://t.co/XjS6gLx5ex — La que se avecina (@la_queseavecina) July 28, 2019

L'actor Eduardo Gómez, conegut pel seu paper a la sèrie d'Antena 3 Aquí no hay quien viva, ha mort aquest diumenge als 68 anys. Així ho ha anunciat el director i guionista de la sèrie i de l'actual, en la qual el dirigia, La que se avecina, Alberto Caballero, en una piulada.Gómez va agafar popularitat a principis dels 2000 fent el paper del pare del porter del fictici carrer Desengaño, 21, on transcorrien les peripècies d'aquest edifici tan particular. I va continuar amb la comèdia a La que se avecina, producció que emet Telecinco.Gómez compta amb una àmplia trajectòria , representant diversos papers en sèries com Médico de Familia, ¡Ay Señor, Señor! i Manos a la obra, entre d'altres, així com en vàries pel·lícules com ara El Milagro de P. Tinto, La lengua de las mariposas i La Comunidad, a més d'altres títols.Les reaccions a la seva mort, no s'han fet esperar i molts directors, actors i actrius han enviat el seus missatges de condolences a través de les xarxes socials.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor