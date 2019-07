Zaragoza (PSC) assegura que el PSOE vol governar amb el suport de Podem «com fins ara»

.@J_Zaragoza_ : “ERC comença a adonar-se que es va equivocar votant en contra dels pressupostos generals de l’estat i ara intenta passar-se a l’altra banda” — Via Lliure de RAC1 (@vialliure) July 28, 2019

El diputat del PSC al Congrés José Zaragoza ha afirmat aquest diumenge que el PSOE vol governar "com fins ara" amb Podem, que la passada legislatura donava suport a l'executiu socialista des de l'exterior. "Nosaltres hem governat amb Podem i amb la resta de grups parlamentaris amb els quals hem arribat a acords", ha dit en una entrevista amb RAC1 en què ha defensat "un pacte de legislatura amb Podem i, si no és possible, un pacte d'investidura". El diputat català ha recordat que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va ser investida amb els vots del PSC sense "cap pacte escrit", va formar un govern inicial "monocolor" i després hi va acordar l'entrada dels socialistes "per donar-se estabilitat"."És el que passa a Europa normalment: que al guanyador se li permet la investidura i després aquest ha de buscar la estabilitat i la majoria parlamentària per tirar endavant el seu projecte i moltes vegades això acaba havent de fer un govern en què inclous les diverses forces polítiques amb què vols governar", ha reflexionat. Per això ha lamentat que Unides Podem no donés suport a la investidura del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez.Zaragoza ha assegurat que la "posició de força" de Podem i del seu líder, Pablo Iglesias, rau en què "suma els seus vots als del bloqueig de PP, Cs i Vox" i li ha retret que "ha negociat amb Pedro Sánchez com ha negociat amb Íñigo Errejón", exdirigent lila i ara portaveu a l'Assemblea de Madrid. També ha criticat que, durant les negociacions, "semblava que el més important era l'estat d'ànim de Pablo Iglesias" en comptes d'un acord programàtic.

