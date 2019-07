Els Mossos van reconstruir el 17-A després dels atemptats, no abans

Noves informacions sobre el 17-A. Els Mossos d'Esquadra, a través d'investigacions fetes pel mateix cos i per la Policia Nacional i el CNI, van ser els encarregats de reconstruir els moviments de la cèl·lula gihadista després dels atemptats del 17 i 18 d'agost a Barcelona i Cambrils i no abans que succeïssin. La documentació de la causa judicial analitzada i publicada a La Vanguardia doncs, contradiu el que el diari Público va publicar fa prop de deu dies, afirmant que els serveis secrets coneixien les activitats dels terroristes abans de cometre l'atac -perquè estaven al corrent dels seus moviments- i tot i això no van actuar. Segons aquesta nova documentació, ni els Mossos ni els serveis d'intel·ligència i policials van tenir coneixement dels moviments i activitats abans dels atemptats, en contra del que s'especula des de les publicacions de Público.Segons recull La Vanguardia a través dels documents oficials que els Mossos d'Esquadra van lliurar al jutge amb dades i dates precises, la reconstrucció dels fets es va fer immediatament després dels atemptats: els Mossos van fer servir els telèfons mòbils adquirits després de la tragèdia per reconstruir converses entre els terroristes. La documentació també posa de manifest que els aparells mai van estar punxats abans dels atemptats.El cos policial català també va recuperar a posteriori les dades que feien referència als moviments dels terroristes: peatges, càmeres de seguretat, càmeres de les autopistes, targetes de crèdit utilitzades... A més, els Mossos van comptar amb les autoritats franceses per reconstruir el viatge a París previ als atemptats. L'informe en qüestió dels Mossos es va finalitzar un any després de la tragèdia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor