Mor un motorista en sortir de la via a Sant Pol de Mar

El conductor d'una motocicleta, un home de 47 anys, ha mort la matinada d'aquest diumenge després de sortir de la carretera a la N-II, a Sant Pol de Mar. Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de sis de la matinada al punt quilomètric 664 de la via, en sentit Barcelona, quan, per causes que encara es desconeixen, el motociclista ha sortit de la carretera i ha resultat ferit crític.Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 05.33 hores. El motorista ha estat traslladat en estat greu a l’Hospital Can Ruti, on ha mort.Arran de la incidència, s’han activat sis patrulles del cos dels Mossos d’Esquadra, dues ambulàncies medicalitzades del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i una dotació dels Bombers.

