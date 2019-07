Mor un conductor després fer diverses voltes de campana a l'AP-7 a Sant Celoni

Un home, de 51 anys i veí de l'Albi, a les Garrigues, ha mort aquest dissabte al vespre a l'AP-7, després de fer diverses voltes de campana amb el seu vehicle. El sinistre ha tingut lloc al punt quilomètric 104,5 de la via, a Sant Celoni.Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 20.19 hores i han iniciat una investigació per esclarir les causes de l'accident mortal. La víctima mortal era l'única ocupant del turisme. Fins al lloc s'han desplaçat quatre patrulles de la policia catalana, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies medicalitzades del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).L'accident ha obligat a tallar l’AP-7 en sentit nord. A les 21:15 hores es va obrir un carril, amb aturades de més de tres quilòmetres i a les 22:25 hores es va normalitzar la circulació.Amb aquesta víctima, són 96 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya

