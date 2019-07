L'aeroport de València connectarà amb les capitals d'Ucraïna, Portugal i Bèlgica a l'hivern

L'aeroport de València establirà noves connexions per a la temporada d'hivern. Així, des de la ciutat es podrà volar a les capitals d'Ucraïna, Kíev); Portugal, Lisboa, i Bèlgica, Brussel·les. A més, es mantindran set rutes de les 14 rutes noves que ha iniciat aquest estiu.S'espera que Manises assolirà aquest estiu els 6,5 milions de places, la qual cosa suposa un increment de l'11,8% respecte al 2018. Gràcies a les 14 noves connexions, de manera que ha aconseguit un total de 114 rutes directes, amb més de 30 moviments de sortida.Segons el regidor de Turisme, Emiliano García, "l'aposta de les companyies aèries per la ciutat és una realitat, de manera que les perspectives de creixement són molt positives". Així mateix, "la connectivitat a l'hivern és fonamental per continuar avançant en la desestacionalització i la millora de la rendibilitat per consolidar un model competitiu i sostenible", ha afegit.El nombre de passatgers de l'aeroport de València, fins al juny, hi ha hagut un increment del 13,8% dels internacionals i un 8,6% dels estatals. Per zones, Europa concentra la majoria de les places, amb més de 4,6 milions de seients disponibles i un increment del 13,1% respecte al passat estiu. Espanya també creix al voltant d'1,7 milions de places disponibles, un 3,6% més en comparació amb el mateix període de l'any passat.Per països, el mercat estatal continua sent el que més places ofereix, seguit de l'italià, amb el qual les companyies ofereixen més de 880.000 places, un 10,4% més que la passada temporada estival. A continuació, el destí del Regne Unit, que experimenta un creixement del 23,9%, amb més de 670.000 places; França, amb més de 608.000 places i un augment del 16,6%, i Alemanya, amb més de 600.000 seients oferits i un creixement del 4,1%.

