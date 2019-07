Els barracons en escoles catalanes es mantenen al voltant del miler en l'última dècada

El nom de Mòduls prefabricats provisionals -coneguts popularment com barracons- en escoles catalans s'ha mantingut estable al voltant del miler a l'última dècada, segons dades recollides per Europa Press arran d'una pregunta recent de Cs al Parlament. Des del curs 2008/2009 fins a l'actual, el nom de barracons ha fluctuat en xifres que han anat des dels 952 aquest primer any fins als 1.063 que hi havia al curs 2009/2010. Des del curs 2008/2009 fins a l'actual, el número de barracons ha fluctuat i ha anat des de xifres que se situaven als 952 (aquell primer any) fins als 1.063 que hi havia el curs 2009/2010.La resposta del conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Bargalló, ha estat puntualitzar que la vida útil dels Mòduls prefabricats en centres educatius és aproximadament d'un total de 20 anys.La despesa corresponent a la compra i instal·lació de mòduls provisionals per a centres educatius durant el període comprès entre 2008 i 2019 ha estat d'un total de 34.485.031,39 euros. Bargalló també ha precisat que la despesa corresponent al trasllat, les reparacions i el manteniment dels mòduls provisionals dels centres educatius durant aquest mateix període ha ascendit a 97.153.165,38 euros.Els ajuntaments no assumeixen el cost de subministrament, instal·lació, muntatge o manteniment dels mòduls provisionals instal·lats en centres educatius. N'hi ha 17 d'instal·lats per ajuntaments que el seu ús no respon a necessitats d'escolarització.Per reduir el nombre de barracons, la Generalitat ha aprovat la construcció i ampliació de 27 escoles i instituts de forma escalonada fins al 2023 amb un pressupost de 104,7 milions d'euros, i amb el qual vol retirar més d'un centenar de mòduls prefabricats.

