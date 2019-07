Barcelona reclama a la Generalitat poder regular l'activitat dels guies turístics al carrer

L'Ajuntament de Barcelona presentarà al·legacions a la nova normativa de la Generalitat que regula l'activitat dels guies turístics al carrer amb l'objectiu que el consistori tingui cobertura legal per ordenar aquesta activitat. Ho ha anunciat el regidor de Turisme, Xavier Marcé, que ha considerat que l'actual proposta, que està ara en exposició pública, liberalitza l'activitat.En concret, l'Ajuntament demanarà que cada municipi pugui regular "en l'exercici de les seves competències en matèria de seguretat i mobilitat de vianants i vehicles pugui posar ordre davant l'ús intensiu especial dels grups amb finalitat turística a la via pública i respecte a la convivència ciutadana". Amb tot, Marcé ha reconegut que si no és possible treballar-ho amb la Generalitat, el govern municipal explorarà com fer-ho a través de la Carta Municipal.Des del consistori han criticat que la nova normativa de la Generalitat reguli l'activitat dels guies turístics a museus, però no al carrer, així com que simplifiqui el procediment per ser guia turístic, ja que per obtenir l'habilitació només s'haurà d'acreditar una titulació i una competència professional. La tramitació de les al·legacions que presentarà l'Ajuntament es farà en el marc de la Comissió Mixta de la Generalitat i l'Ajuntament.Segons ha explicat Marcé, les al·legacions que presentarà el consistori tenen l'objectiu que es respectin les particularitats de cada ciutat, per exemple, en la concepció de l'espai públic. Malgrat dir que la prioritat és tenir una normativa catalana que reguli l'activitat dels guies turístics al carrer, el regidor de Turisme no ha descartat explorar la possibilitat d'ordenar-la a través de la normativa municipal.L'Ajuntament ja va subscriure una Declaració de bones pràctiques amb les associacions de guies turístics l'any 2017. Aquesta defineix els principis d'actuació en l'exercici de l'activitat per minimitzar les molèsties a la ciutadania. Entre les principals actuacions, hi ha la limitació dels grups, reduir la contaminació acústica a la via pública i la bona tria dels llocs d'inici i de les aturades.

