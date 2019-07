Treball converteix 7.255 contractes temporals en indefinits i espera superar els 11.024 del 2018

Treball es proposa parlar amb la Fira abans del MWC per evitar condicions laborals vexatòries per les dones

El Departament de Treball ha convertit 7.255 contractes temporals en indefinits el 2019 i, en sis mesos, ja s'apropa als 8.800 traspassos de contractes fraudulents durant tot el 2017. Si aquesta tendència es manté, la Inspecció de Treball espera superar els 11.024 canvis registrats l'any passat, ha assegurat el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani.En una entrevista amb l'ACN, el titular de Treball ha tornat a reclamar la derogació de la reforma laboral per lluitar contra la precarietat del mercat. "En un any no s'ha fet res", ha lamentat. En clau catalana, s'ha mostrat neguitós pel futur de la planta de Nissan a Barcelona, que necessita fabricar més models per sobreviure, i ha demanat a la multinacional japonesa que "asseguri que mantindrà la implantació al país".El conseller de Treball ha considerat que l'elevada temporalitat i parcialitat del mercat laboral responen a "un sistema normatiu que facilita aquesta precarietat". En declaracions a l'ACN, ha acusat el PSOE de no haver complert el compromís de modificar el marc legal del treball aprovat amb el PP a la Moncloa. Al Ministeri encapçalat per Madgalena Valerio ha reconegut l'aprovació del registre horari, una bona mesura però que s'ha tirat endavant "sense haver-la treballat bé" amb els agents econòmics i, per tant, ha generat disfuncions. "Ho haurien pogut fer millor", ha insistit.Conscient que no té "eines" per canviar la normativa laboral, ha defensat el reforç de la concertació social i la tasca dels inspectors com una línia d'actuació per lluitar contra la precarietat i ha posat d'exemple, també, les altes de la Seguretat Social.En concret ha explicat que la Inspecció de Treball ha promogut 10.072 altes a la Seguretat Social en el primer semestre del 2019, més que el total del 2017 (10.464), i marcant una tendència que podria superar el nombre registrat a finals de l'any passat (17.590).Pel que fa al conflicte laboral entre els repartidors i les empreses a domicili, El Homrani veu un problema "d'inseguretat jurídica" perquè hi ha sentències diferents sobre el mateix assumpte, que, en alguns casos, reafirmen la posició de les companyies que els veuen com a treballadors autònoms i en d'altres, decreten que haurien de ser assalariats.Des del Govern l'existència d'una relació laboral entre riders i plataformes és clara i, fins que no hi hagi una doctrina clara per part d'una instància judicial superior, treballaran amb la perspectiva que són "falsos autònoms".Un altre àmbit de lluita que s'ha marcat el Departament són les sancions contra les empreses que marquin condicions laborals sexistes, com la multa de 53.000 interposada a empreses expositores de l'última edició del Mobile World Congress (MWC) que exigien a les dones contractades una alçada mínima d'1,75 metres, vestir una talla 36 o 38 o portar talons de cinc centímetres per treballar d'hostesses als seus estands. Per evitar comportaments similars en la pròxima edició del congrés, el conseller s'ha proposat conversar amb la Fira i "acompanyar-la" per evitar elements vexatoris pel 51% de la població. Alhora, ha promès que continuaran obrint expedients sancionadors.Pel que fa a la multinacional japonesa, que preveu reduir 12.000 llocs de treball a tot el món fins al 2022, el conseller ha demanat que s'asseguri la supervivència de la planta a Barcelona, que ja va patir l'acomiadament massiu de 600 treballadors, i que exigeix que es comencin a fabricar nous vehicles i també que s'adapti la nova planta de pintura, cosa que requeriria "una inversió important" de la matriu.En general, el conseller ha fet una crida a "cuidar" el sector, que factura 23.800 MEUR i dona feina a 143.000 persones, i a millorar la qualificació contínua del personal per donar resposta a les empreses que tenen dificultats per cobrir places tècniques, i avançar-se a les noves formacions per acompanyar el canvi del model de mobilitat cap a un mode més connectat i més sostenible.En concret, ha reivindicat que el Govern hagi aconseguit "desencallar" el projecte de centre de formació professional d'automoció a Martorell, una inversió de 13 milions d'euros que es troba que s'adjudicarà a la tardor, després de sis anys de romandre tancat. El Departament aposta per la potencialitat d'un espai que preveu acollir uns 15.000 alumnes. El nou centre forma part de l'estratègia conjunta amb Ensenyament per millora la qualificació dels treballadors en els pròxims deu anys.D'altra banda, El Homrani ha confiat en el pla estratègic per enfortir la competitivitat del sector de l'automoció que està desenvolupant la conselleria d'Empresa, encapçalada per Àngels Chacón. A més de remarcar que les empreses automobilístiques són "tractor per a tota l'economia i gaudeixen de bones condicions laborals", el conseller ha reivindicat la importància de les empreses auxiliars d'aquesta indústria, que ocupa 140.000 persones a Catalunya, perquè tenen "capacitat d'innovació i d'internacionalització ràpida", a més dels dos grans tractors del sector, Nissan i Seat.En aquest sentit, ha recordat el paper clau en el retorn de la producció del Seat Ibiza, que s'havia destinat a una fàbrica de Bratislava, perquè l'empresa auxiliar catalana donava una resposta més àgil i més ràpida.D'altra banda, el conseller de Treball ha destacat que unes 5.000 persones han trobat feina a través dels programes de reinserció de la Renda Garantida de Ciutadania. "Representen 5.000 unitats familiars, per a nosaltres això és clau", ha assegurat. A més, ha explicat que unes 90.000 persones han fet una primera entrevista en el marc del programa d'inserció laboral.Actualment, 122.000 persones es beneficien d'aquesta renda. El 34% de les sol·licituds presentades compleixen els requisits. La majoria dels casos rebutjats són perquè no compleixen requisits perquè superen els ingressos que marca la llei o perquè treballen a jornada completa.El conseller ha remarcat que amb aquesta renda s'estan "complementant" 47.000 prestacions no contributives, "que bàsicament tenen cara de dona". Per això, ha demanat a l'Estat que "dignifiqui" aquestes partides. El Homrani espera que el reglament de la llei estigui entri en vigor a començaments del 2020 un cop es resolgui el procés d'al·legacions.

