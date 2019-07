Un total de 106 vols cancel·lats al Prat per culpa de la vaga i la pluja d'aquest dissabte

Els vols cancel·lats per aquest diumenge:

28/07/2019 8036 BCN ORY 6:00 28/07/2019 8012 BCN ORY 7:00 28/07/2019 8020 BCN ORY 17:35 28/07/2019 8022 BCN ORY 19:20 28/07/2019 7828 BCN LGW 19:30 28/07/2019 7834 BCN LGW 7:05 28/07/2019 7836 BCN LGW 10:55 28/07/2019 2220 BCN SVQ 22:45 28/07/2019 2212 BCN SVQ 6:50 28/07/2019 2119 BCN AGP 19:20 28/07/2019 2123 BCN AGP 15:15 28/07/2019 8300 BCN AMS 7:10 28/07/2019 8322 BCN AMS 15:50 28/07/2019 1316 BCN ALC 18:10 28/07/2019 8248 BCN CDG 20:15 28/07/2019 2014 BCN GRX 17:10 28/07/2019 8464 BCN LIS 20:20 28/07/2019 1681 BCN SCQ 21:25 28/07/2019 1424 BCN BIO 21:45 28/07/2019 8990 BCN BRU 18:35 28/07/2019 1294 BCN LCG 6:50 28/07/2019 2131 BCN MAD 21:30 28/07/2019 1701 BCN MAD 17:00 28/07/2019 1812 BCN MUC 7:00 28/07/2019 8482 BCN OPO 20:35 28/07/2019 1571 BCN OVD 22:10 28/07/2019 6100 BCN FCO 7:20 28/07/2019 6114 BCN FCO 15:00 28/07/2019 6104 BCN FCO 11:55 28/07/2019 6338 BCN MXP 14:50 28/07/2019 6334 BCN MXP 12:15 28/07/2019 6402 BCN VCE 19:20 28/07/2019 8037 ORY BCN 9:15 28/07/2019 8013 ORY BCN 9:30 28/07/2019 8023 ORY BCN 21:55 28/07/2019 8021 ORY BCN 20:05 28/07/2019 7833 LGW BCN 21:40 28/07/2019 7835 LGW BCN 9:05 28/07/2019 7837 LGW BCN 12:55 28/07/2019 2269 SVQ BCN 20:20 28/07/2019 2211 SVQ BCN 9:05 28/07/2019 2118 AGP BCN 21:45 28/07/2019 2122 AGP BCN 17:40 28/07/2019 8301 AMS BCN 10:15 28/07/2019 8323 AMS BCN 19:00 28/07/2019 1317 ALC BCN 20:00 28/07/2019 8249 CDG BCN 23:00 28/07/2019 2015 GRX BCN 19:15 28/07/2019 8465 LIS BCN 21:55 28/07/2019 1680 SCQ BCN 18:55 28/07/2019 1423 BIO BCN 19:50 28/07/2019 8991 BRU BCN 21:25 28/07/2019 1295 LCG BCN 9:15 28/07/2019 1900 MAD BCN 19:00 28/07/2019 1500 MAD BCN 15:00 28/07/2019 1813 MUC BCN 9:50 28/07/2019 8483 OPO BCN 22:05 28/07/2019 1578 OVD BCN 20:00 28/07/2019 6101 FCO BCN 9:55 28/07/2019 6115 FCO BCN 17:35 28/07/2019 6105 FCO BCN 14:30 28/07/2019 6339 MXP BCN 17:15 28/07/2019 6335 MXP BCN 14:40 28/07/2019 6403 VCE BCN 21:55

El primer dia de vaga a l'aeroport del Prat s'ha saldat amb un total de 106 vols cancel•lats. 62 per la protesta laboral del personal de terra d'Iberia, i 42 pel mal temps, que va obligar a tancar l'espai aeri durant més de mitja hora. Segons han explicat fonts d'Aena, el fet que la pluja es concentrés durant unes hores de molta activitat aèria, va provocar retards que es van anar arrossegant durant tota la tarda i nit. La majoria de passatgers a qui han cancel·lat el vol han estat reubicats. Pel que fa aquest diumenge, segon dia de vaga, la jornada es preveu més tranquil·la malgrat que encara s'arrosseguen retards d'aquest dissabte.Vueling ha cancel·lat més d'un centenar de vols d'aquest dissabte i diumenge per la vaga del personal de terra d'Iberia a l'Aeroport del Prat. Es tracta de vols amb origen o destí a Barcelona i que connecten la capital catalana amb altres ciutats europees.Els treballadors i la direcció no han arribat a un acord en les trobades de mediació que han mantingut al Departament de Treball, de manera que l'aturada no s'ha pogut desconvocar. Per aquest motiu, aquest dijous al vespre, el Ministeri de Foment va dictar els serveis mínims, que obligaran a enlairar el 100% dels vols domèstics amb els territoris no peninsulars, el 54% dels serveis internacionals i el 32% dels peninsulars que tinguin una alternativa de transport inferior a 5 hores.El personal de terra dona servei a 27 companyies a l'aeroport de Barcelona, per la qual cosa, el número de vols afectats podria ser de l'ordre de mil durant el termini previst de la vaga. Els treballadors protesten perquè no tenen personal suficient per atendre el creixement de l'Aeroport del Prat, que en el darrer any ha superat els 50 milions de passatgers i porta un ritme de creixement del 5%.Segons fonts sindicals, el comitè de vaga va posar aquest dijous sobre la taula "la necessitat urgent d'estabilitzar l'ocupació" convertint tots els treballadors fixos a temps parcial a fixos a temps complet, i passar a fixos 400 eventuals, d'un total d'un miler d'eventuals. "Això solucionaria la majoria de problemàtiques que pateix actualment la plantilla com l'abús d'hores extraordinàries obligatòries o la reorganització de torns i horaris que permetrien a la plantilla d'Iberia Barcelona treballar amb condicions dignes", va assenyalar UGT en un comunicat.D'altra banda, Vueling també es veurà afectada per la vaga convocada aquest divendres a Itàlia i ha cancel·lat vuit vols, tot i que cap d'ells amb origen o destí a l'Aeroport del Prat.La vaga ha provocat la cancel·lació d'un total de 81 vols aquest diumenge. Als 73 anul·lats ja anunciats per Vueling i altres companyies, s'hi han sumat 8 més de British Airways, quatre trajectes d'anada i quatre de tornada.Dissabte, primer dia de vaga, la protesta laboral va provocar la cancel·lació de 62 vols. 46 més van ser anul·lats per la forta pluja que va aturar l'activitat uns minuts a l'aeroport. Iberia ha xifrat en el 14,79% el seguiment de la vaga en el segon dia de convocatòria, una xifra pràcticament idèntica a la que va donar la companyia aquest dissabte. Per contra, el sindicat UGT ha xifrat el seguiment en el 80%.

