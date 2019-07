Què són els paquets de tabac neutres i per què són l'objectiu del Govern?

La consellera de Salut, Alba Vergés, vol que l'Estat elimini el reclam de marca dels paquets de tabac i així ho plantegen en les reunions tècniques de salut pública, segons ha afirmat en una entrevista a l'ACN. Els anomenats paquets neutres, amb un color estàndard i amb els missatges i fotografies d'advertència dels perills de fumar que ocupen més superfície, esborren qualsevol reclam o estratègia de màrqueting de la indústria tabaquera, tot i mantenir una referència a la marca amb una presència petita i amb la mateixa tipografia en tots els casos, i ja s'han introduït en països com Austràlia, Regne Unit, Irlanda i França, una mesura a la qual es van oposar en el seu moment altres països europeus, entre els quals l'estat espanyol. "La indústria al final s'ha d'adaptar a aquelles normes que ens dotem entre tots amb criteris de salut pública", apunta Vergés.El Departament de Salut està preparant una nova llei d'addiccions amb limitacions més àmplies contra el tabac davant un repunt del consum després d'uns anys de descens. El 25,6% de la població catalana fumava el 2018, mentre que el 2017 ho feia el 24%, segons dades de l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) de l'any passat, que també mostren que el consum de tabac és superior en grups d'edat més joves.Més enllà de les mesures que s'implantaran a Catalunya, la consellera també vol plantejar altres iniciatives que són competència de l'Estat. "Allà on nosaltres tenim incidència i veu, també plantejarem paquets de tabac neutres, sense la marca. Ho hem d'anar dient encara que no sigui inicialment competència nostra", ha assenyalat Vergés a l'ACN, que defensa que aquesta podria ser també una mesura efectiva.Els paquets neutres han estat una mesura polèmica en alguns dels països on s'han introduït. França, per exemple, va topar amb fortes crítiques de les tabaqueres i els estancs. Alguns estats com l'espanyol també s'han oposat a aquest canvi quan algun país l'ha implantat en considerar que interfereix en els seus productes. "Tot porta el seu temps i canviar culturalment un país no és gens fàcil. Quan intentes fer les coses de forma dràstica et pots trobar un rebuig que et fa anar enrere. Cal anar a poc a poc i anar fent passos endavant", ha defensat Vergés.El Govern també proposarà a l'Estat un preu mínim per al tabac. Així ho han avançat aquesta setmana responsables de Salut en el marc del debat Catalunya Futur i s'hi ha referit la consellera: "El preu té incidència (en el consum)". Preguntada per si la proposta de Catalunya seria doblar el preu, Vergés ha resolt: "Si podem actuar sobre el preu, veurem on acabem. Però la proposta també pot anar en aquest sentit". "Hi ha hagut un canvi de consum en el tabac de picadura respecte al de cigarretes, perquè hi ha una diferència de preu, sobretot entre els joves. I la millor mesura que podem impulsar és aconseguir que la gent jove ja no comenci a fumar", reflexiona.La nova llei d'addiccions, que el Govern preveu enllestir en un any, vol prohibir fumar dins dels vehicles privats, en instal·lacions esportives a l'aire lliure i a l'exterior de les parades de transport públic. El secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha avançat també aquesta setmana a RAC1 que estudiaven prohibir a les terrasses a l'aire lliure. Vergés ha evitat respondre sobre aquesta qüestió: "S'ha d'estudiar i veurem com s'avança en aquest sentit, però el primer pas és que es compleixi la normativa actual". La consellera ha recalcat que han detectat que alguns establiments no respecten la prohibició de fumar en terrasses cobertes i que, a partir de la tardor, faran una campanya per recordar-ho als propietaris dels locals.

