Bad Bunny, un nou revolucionari per a una nova generació

BUENOS DÍAS PUERTO RICO!! YA YO ESTOY LISTO!! Y TU?? VAMOS PA' ENCIMA!!! HOY PA' LA CALLEEEE!!! PUERTO RICO ES DE NOSTROS!! LO QUE ESTÁ PASANDO ES HISTORICO!! EN QUE LADO DE LA HISTORIA QUIERES ESTAR TU??? ✊🏻🇵🇷🔥 — 👁 (@sanbenito) July 17, 2019

Bad Bunny, crític amb Roselló, donant suport a les protestes de Puerto Rico Foto: Instagram

: Bad Bunny interromp la seva gira mundial i torna a Puerto Rico per tot el que està passant. Recordo preguntar-me en veu alta (ho faig molt això de parlar amb mi mateixa, no em jutgeu): "Però que passa a Puerto Rico?". Va ser llavors quan vaig posar-me a investigar una mica sobre la qüestió., però per saber que passava a Puerto Rico havia d'informar-me a través de tuits i stories d'Instagram de diversos artistes. Mai hauria dit que en un món tan globalitzat trobaríem silencis mediàtics com aquest. Però com em van respondre, en un món globalment controlat, els silencis i les manipulacions també ho són., cridant a la mobilització quan arribava a la illa sumant-se a altres artistes boricuas que ja es trobaven allà com Residente, Ricky Martin o l'actor Benicio del Toro., Ricardo Roselló. Cinc dies abans sortia a la llum un xat de Telegram de Roselló i els seus assessors més íntims on no només es deien comentaris homòfobs i masclistes contra polítics, artistes i periodistes crítics sinó que a més a més demostraven l'existència de trames d'adjudicació de contractes de manera il·legal i (una de les coses que més va doldre al poble) se'n fotien de les morts que l'huracà María havia provocat a l'illa fa dos anys., però la pressió va continuar amb el lema RICKY, RENUNCIA fins a aconseguir que aquest dimecres 24 de juliol Roselló fes pública la seva dimissió, que es farà efectiva el 2 d'agost. diu aquesta cançó que Residente i Bad Bunny van composar per demanar la renúncia de Ricky Roselló.Es tracta de l'artista René Pérez, molt conegut perquè entre 2004 al 2015 va ser vocalista de Calle 13 fins a iniciar la seva carrera en solitari. Gairebé totes les seves lletres tenen un contingut polític i social elevadíssim que, quan s'uneixen aquestes lletres amb uns ritmes latinos, els seus concerts esdevenen una catarsi col·lectiva.Les lletres de les seves cançons, com la gran majoria d'aquest gènere musical es sustenten en la tríada de sexe, consumisme i drogues. Com ja vaig dedicar-me a defensar el reggaeton de les acusacions de masclisme en aquest article no tinc cap intenció de tornar-ho a fer.però ha abandonat una gira i una carrera musical en auge per tornar a defensar la seva terra i la seva gent. Es critica des d'un snobisme, classisme i racisme el trap, el reggaeton, el dembow... però els puertorriquenys han tombat un govern corrupte amb mobilitzacions al carrer i concentrant-se per fer twerk i perreo davant la residencia de Roselló.i Residente publicava aquesta mateixa setmana “si renuncia hoy me voy a la Fortaleza a perrear y saco un perreo el viernes". I René i Bad Bunny compleixen les seves promeses i ens han regalat aquest tremendo reggeaton, celebrant la dimissió de Ricky Roselló i reivindicant la lluita feminista que ell criticava amb homes perreando, dones sense depilar-se i cossos no normatius ballant de manera desacomplexada.que la majoria de música protesta que entonem amb el puny alçat. Estem vivint nous temps, aprofitem-los i movem el cul com mai. Visca les revolucions!

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor