Aragonès no renuncia a «cap eina democràtica» per respondre a la sentència del Suprem

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dissabte que "no s'hauria de renunciar a cap eina democràtica" per tal de donar resposta a la sentència del judici de l'1 d'octubre. Segons ha dit, ERC encara no ha pres cap decisió però, en tot cas, ha defensat que, sigui quina sigui, s'haurà de prendre de manera consensuada amb la resta de forces polítiques i sobiranistes del país. "Volem que sigui una resposta del 80%", ha afegit.Aragonès ha fet aquestes declaracions després que l'exdiputat d'ERC al Congrés, Joan Tardà, fes públic aquest divendres un twit en què es mostra partidari d'unes noves eleccions catalanes com a resposta institucional a la sentència. Tardà creu que això s'ha de combinar amb una resposta popular a través de mobilitzacions "pacífiques, cíviques, permanents i massives".