VÍDEO La pluja intensa provoca diverses incidències al metro, ja solucionades

VÍDEOS Els Bombers de Barcelona (@BCN_Bombers) reben 340 peticions de servei per la pluja https://t.co/JL9tUFpRrh pic.twitter.com/KlEGjo2svv — NacióDigital (@naciodigital) July 27, 2019

Segons informa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), una de les línies més afectades per les incidències causades per la pluja ha estat l'L3, on, a més de les inundacions a l'andana de Paral·lel en sentit Zona Universitària, s'ha hagut de tancar una de les boques de metro a causa de l'aigua acumulada. A més, un vestíbul secundari de Sants Estació també ha quedat tancat dues hores.D'altra banda, un dels vestíbuls de la línia 5 a Sagrada Família ha patit filtracions d'aigua i diverses inundacions, malgrat que en cap moment no ha deixat de donar servei. Per contra, l'enllaç de ferrocarrils i metro de l'L1 a l'estació d'Espanya s'ha hagut de fer pel carrer durant tres hores al migdia per la gran acumulació d'aigua a les escales.A part, la línia 9 Sud ha hagut d'oferir al migdia un servei parcial de Zona Universitària a Les Moreres i el telefèric ha estat aturat de dos quarts d'una a les dues de la tarda.Un total de 337 clients d'Endesa han quedat afectats aquest dissabte per una incidència que els ha deixat sense servei elèctric durant set hores. Segons fonts de la companyia, la causa de l'avaria, que ha començat a dos quarts d'una del migdia i ha afectat la zona de Sarrià-Sant Gervasi, seria la inundació del centre de distribució de la plaça de Gal·la Placídia arran de les fortes pluges.