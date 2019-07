VÍDEO Així baixava l'aigua pel torrent que segueix el funicular de la Santa Cova de Montserrat

VÍDEOS Els Bombers de Barcelona (@BCN_Bombers) reben 340 peticions de servei per la pluja https://t.co/JL9tUFpRrh pic.twitter.com/KlEGjo2svv — NacióDigital (@naciodigital) July 27, 2019

Ja sé que el clima está canviant, però fa 20 anys que visc al Raval i des de l'any passat que cada cop que hi ha tempesta, sembla que tinguem un monsó. pic.twitter.com/nXj8DOi6oc — Àngels Egea🎗️ (@angels_ep) July 27, 2019

Les fortes riuades d'aquest dissabte han afectat moltes zones del territori català durant el matí i el migdia. Torrents carregats d'aigua, inundacions en diverses poblacions, moltes carreteres afectades... aquests han estat els resultats de les fortes pluges.El torrent natural que segueix el funicular de la Santa Cova de Montserrat s'ha vist desbordat pels litres d'aigua que es concentraven degut a les precipitacions. Diverses persones han pogut gravar en vídeo com queia l'aigua.Els Bombers de Barcelona han rebut 340 peticions de servei per la pluja fins a dos quarts de cinc de la tarda, segons fonts de l'Ajuntament de la ciutat. Les peticions s'han doblat les últimes tres hores, ja que fins a la una del migdia s'havien rebut uns 150 avisos.D'altra banda, l'Ajuntament ha desactivat l'alerta del Pla d'Actuació d'Emergència Municipal per a Risc d'Insuficiència Drenant, que s'havia activat aquest migdia a causa de les fortes pluges registrades, que han inundat diversos carrers i han arrossegat mobiliari urbà.Segons el Meteocat a Barcelona s'ha recollit 42,8 mm d'aigua en 30 minuts i s'ha registrat una ratxa màxima de vent de 55 km/h poc després de dos quarts d'una del migdia.

