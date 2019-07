​Bagergue és el primer poble català reconegut com a un dels Pobles més Bonics d'Espanya

Un dels carrers de Bagergue, a la Val d'Aran Foto: Conselh Generau d'Aran

Bagergue, a la Val d'Aran, ha celebrat aquest dissabte la seva proclamació oficial com a un dels Pobles més Bonics d'Espanya , després de la seva certificació el gener passat a la Fira Internacional de Turisme (FITUR) de Madrid. Aquest petit poble aranès és el més alt de la Val d'Aran, situat a 1.419 metres d'altitud. Bagergue és un de les onze noves poblacions que han passat enguany a formar part d'aquesta xarxa, que ja compta amb 79 pobles.L'acte de proclamació ha començat al migdia a l'Església de Sant Fèlix amb la benvinguda i presentació del president de l'EMD de Bagergue, Marc Tarrau, i el president de l'Associació de Pobles més Bonics d'Espanya, Francisco Mestre. També hi ha assistit la vicesíndica d'Aran, Maria Vergés, la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, l'alcalde de Naut Aran, César Ruiz-Canela, i la directora de Museus de la Val d'Aran, Carla del Valle, entre d'altres.En acabar els actes a l'interior de l'església, hi ha hagut una mostra de danses tradicionals araneses, una visita per la Ruta dels Espais Florits i s'ha procedit a destapar el cartell que fa oficial aquest reconeixement.L'esdeveniment ha servit per explicar la importància que té per aquest petit poble aranès formar part de la marca de qualitat que representa l'Associació de Pobles més Bonics d'Espanya, i l'impacte i la projecció que generarà en l'àmbit turístic.

