Junqueras, en una carta a ERC: «Ens empenyien a votar amb la dreta extrema i no hem caigut en el parany»

L'exvicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que els republicans no afavoriran un govern espanyol "beneït per un Ibex que ha deixat ben clar, per activa i per passiva, que el seu escenari és un pacte del PSOE amb la dreta". En una carta oberta a la militància des de la presó de Lledoners , Junqueras ha celebrat "la maduresa i responsabilitat" del seu partit, EH Bildu i el PNB."No era fàcil. Ens empenyien a votar amb la dreta extrema i no hem caigut en el parany", ha destacat el president d'ERC, per qui "només hi ha dos escenaris" possibles a l'Estat: "o un govern del PSOE i Podem o un govern del PSOE en solitari amb l'abstenció del PP o Cs".Tot i que admet que el PSOE "no evidencia, ni remotament, la valentia imprescindible per iniciar un diàleg de debò", ha garantit que a ERC seran "irreductibles en contra d'un govern de la dreta extrema" i que tindran "mà estesa passi el que passi". "El PSOE ens vol arraconar a Catalunya i ens voldria a l'ala dreta al Congrés espanyol, votant amb la dreta extrema, apartant-nos del taulell de joc", ha denunciat, per la qual cosa ha reivindicat que ERC faci política i segueixi treballant per aconseguir "una sòlida majoria" que venci la "poderosa aliança conservadora"."Aquesta majoria i aquest escenari no es construeix en quatre dies sinó perseverant malgrat el mur que el PSOE contribueix a assentar posant-se al costat de la dreta", ha esgrimit, i ha advertit que "ni la repressió, ni la involució de drets i llibertats, ni la presó per llarga que sigui" desviaran ERC d'aquest objectiu.Per a Junqueras, el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, no vol ser investit amb els vots de Podem i l'abstenció dels republicans catalans i bascos, sinó que "ha deixat clar, de manera rotunda, que prefereix eleccions abans de ser reelegit amb els vots de Podem i d'haver de compartir el govern". "El PSOE està disposat a posar en risc les actuals majories al Congrés, que fan inviable un govern de la dreta extrema, per un incert escenari. Tacticisme de curta volada. Negació de la política" ha deplorat.

Llegeix la carta "Mà estesa i mirada llarga"

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor