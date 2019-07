Almenys 26 vols cancel·lats a l'aeroport de Barcelona a causa de la pluja

La intensa pluja caiguda aquest dissabte al migdia a l'aeroport de Barcelona ha provocat la cancel·lació, fins les 16.15 hores, d'almenys 26 vols. També s'han desviat com a mínim cinc vols més. El tancament total de l'espai aeri durant mitja hora i la prohibició d'enlairament durant prop d'una hora ha causat retards generalitzats, sobretot per a les sortides, algunes de les quals ja tenen una previsió de retard de cinc hores i previsiblement acabaran sent cancel·lades.Dels vols cancel·lats, 14 són de Vueling, que és la companyia que domina clarament l'aeroport barceloní, i eren vols d'anada i tornada de Barcelona a Sant Sebastià, Maó, Eivissa, París-Orly, Palma de Mallorca, Jerez de la Frontera i Niça. La companyia ha recol·locat els passatgers en altres vols o els ha ofert alternatives de transport o de data. Dels cinc vols desviats, un de Ryanair d'Hamburg (Alemanya) ha acabat a Reus, i un d'Easyjet de Basilea (Suïssa) ha acabat a Girona.Les cancel·lacions per la pluja se sumen a les almenys 62 ja previstes des de dijous per la vaga del personal de terra d'Ibèria. Per aquest diumenge es preveuen 73 vols cancel·lats per aquest motiu. En tot el cap de setmana hi haurà 135 vols cancel·lats per la vaga, 112 dels quals són de Vueling.