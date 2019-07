El PSOE descarta un govern de coalició amb Podem i «explorarà altres vies» de cara al setembre

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha assegurat que el seu partit "explorarà altres vies diferents" per intentar formar govern de cara al setembre després de la investidura fallida del president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez. Narbona afirma que allà es va veure que "no era possible un Govern de coalició "amb Unides Podem."Unides Podem rebutjar l'oferta generosa i consistent del Govern i ara toca explorar altres possibilitats", ha insistit la presidenta del partit socialista, que confia que la resta de forces polítiques "demostri un sentit de responsabilitat per estar disposats a parlar amb Sánchez" i evitar que Espanya vagi a unes segones eleccions al novembre.En declaracions als mitjans a la seu del partit a Ferraz, Narbona ha explicat que Sánchez es va a dirigir a tots els líders dels partits polítics per "obrir un espai de conversa i aproximació" i intentar arribar a acords, per la qual cosa els ha instat a "no poder barreres".No obstant això, desconeix quan es produiran els primers contactes perquè Sánchez és "el que fixarà el ritme de les converses i el contingut". Narbona sí que ha confirmat que el govern espanyol "aquest any no tindrà vacances" perquè és "absolutament urgent que se superi aquesta situació en què estem".Per a això, la presidenta del PSOE s'ha dirigit al PP i Ciutadans i els ha recordat que si un partit s'absté en la investidura d'una força contrària "no vol dir que s'hagi pactat alguna cosa amb aquest partit", per la qual cosa els ha apel·lat a tenir "responsabilitat" per evitar altres eleccions, ja que són "partits constitucionalistes que no volen que el Govern depengui dels independentistes". "No obstant això, es neguen a contemplar aquesta possibilitat d'abstenció", ha afegit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor